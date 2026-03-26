הציפייה לקריסה מהירה של משטר האייתוללות חושפת חוסר הבנה בדינמיקה של מלחמה מהאוויר כמו זו שמנהלות ארה"ב וישראל. הפלת השלטון בטהרן מחייבת עמידה מערבית בלחצים אינפלציוניים, פירוק שיטתי של מנגנוני הדיכוי, והכרה עובדתית בכך שמהפכות מתרחשות באופן א-ליניארי לחלוטין.

מרץ 2026 מעמיד את מבצע 'שאגת הארי' בצומת. פרשני האולפנים ממתינים לקריסה מהירה וחלקה של משטר האייתוללות ושואלים כל הזמן מהי אסטרטגית היציאה? זו פוזיציה המתעלמת לחלוטין מחוקי הכלכלה ומטבען של מערכות ממושכות. ארצות הברית מזהה כעת חלון הזדמנויות היסטורי להפלת השלטון בטהרן בעקבות גלי המחאה העממיים שהיו לפני כמה חודשים, במטרה ברורה לפנות את הקשב האמריקני לזירה המרכזית מול סין במזרח אסיה. סילוק האיום האיראני מהלוח יאפשר לאמריקנים למקד את מלוא משאביהם הצבאיים בסין.

פרשנים רבים משרטטים תרחישי אימה על תגובת שרשרת סינית בטייוואן בעקבות הפגיעה באיראן. בהרצאות שאני מעביר בחודשים האחרונים, אני מציג את הנתונים המנפצים את האגדה הזו. סין מייבאת 13 אחוזים בלבד מתצרוכת הנפט הגולמי שלה מאיראן. בייג'ינג מפעילה עתודות אסטרטגיות אדירות ומתכוננת למצור ימי אמריקני ממושך ממילא כיעד לאומי. החלטותיו של נשיא סין שי ג'ינפינג לגבי פלישה לטייוואן נגזרות אך ורק ממוכנות הלוגיסטיקה העצמאית של צבאו, והתוכניות שלו לא מושפעות ממהלומות האש במזרח התיכון.

לעומת זאת, האסטרטגיה של שלטון האייתוללות מתבססת באופן בלעדי על תורת ההתשה הכלכלית. איראן מכירה היטב בנחיתותה הצבאית מול המערב, ולכן מפנה את האש לעבר שוק האנרגיה העולמי, אוניות סוחר ומדינות המפרץ. זינוק במחירי הנפט מתורגם מיד לאינפלציה כואבת בארצות הברית. הלחץ בקופות הסופרמרקט בניו יורק מייצר תמריץ אלקטורלי ישיר עבור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיים את המלחמה אפילו לפני הפלת המשטר. הכלכלן תומס סואל מלמד כי במדיניות ציבורית קיימות רק חלופות הכרוכות במחיר. חמינאי עיצב אסטרטגיה המופיעה בירושתו שהציבה למערב את חלופת הכאב הכלכלי בתקווה לקנות את הישרדות שלטונו.

הפלת משטר טוטליטרי מחייבת נוכחות של כוחות רגליים המשתלטים על מוסדות המדינה ומחילים סדר חדש. המציאות הגיאופוליטית ומדיניות ההסתגרות האמריקנית מותירות את העם האיראני ככוח הרגלי היחיד בשטח. ישראל מחויבת להעניק גיבוי מלא לצה"ל למקד את התקיפות הישראליות במנגנוני ביטחון הפנים, במפקדות הבסיג' ובמחנות משמרות המהפכה. שחיקת מנגנוני הדיכוי מספקת לאזרחי איראן את החלל הנדרש להתקוממות. מערכות אנושיות, כפי שתיאר פרידריך האייק, פועלות באופן א-ליניארי וספונטני. משטר טוטליטרי נראה יציב לחלוטין עד ליום שבו פחד ההמונים פוקע, והמערכת מתפוררת בבת אחת.

החזית הפנימית בישראל מציבה אתגרים משמעותיים למאמץ המלחמתי הזה. אישים באופוזיציה מוכרים לציבור אשליות על פתרונות דיפלומטיים והסכמים בינלאומיים מול ציר הרשע. ריאל-פוליטיק מחייב הפעלת כוח מתמדת וחסרת פשרות, תוך אימוץ גישה צבאית דורסנית המבטיחה את ריסוק האויב אבל בלי לפגוע במחירי הנפט הבינלאומיים וכך לגרום חלילה לארה"ב לפרוש מהלחימה עקב לחץ מבית ולהפעיל עלינו לחץ מקביל לסגור את הסבב ובכך לאבד הזדמנות של פעם ב50 שנה.

סבלנות אסטרטגית היא המפתח לעיצוב פני האזור. עמידה נחרצת בלחץ הכלכלי שמפעילה איראן, במקביל לפירוק עקבי של תשתית האלימות המשטרתית, תאפשר לטבע האנושי ולרצון החירות לעשות את שלהם ולהפיל את שלטון האימה, אבל כל זה יכול לקרות רק אם העם האיראני יצא לרחובות.