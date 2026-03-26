תיעוד: התרגיל הגדול ביותר של אוגדת עזה מאז השבעה באוקטובר צילום: דובר צה"ל

בעוד לוחמיה ממשיכים לפעול בתוך רצועת עזה, השלימה אוגדת עזה (143) את התרגיל הרחב והמקיף ביותר שנערך בגזרה מאז השבעה באוקטובר.

התרגיל, שנערך בהובלת פיקוד הדרום והמרכז הלאומי לאימוני יבשה, נועד לבחון את רמת המוכנות של הכוחות לתרחישי "יום פקודה" מחודשים.

ייחודיותו של התרגיל הנוכחי טמונה בבסיס המקצועי שלו: כלל התרחישים נבנו על בסיס המסקנות המבצעיות והלקחים הכואבים שהופקו מאירועי השבעה באוקטובר ומהלחימה העצימה שנמשכת מאז.

הכוחות תרגלו תגובה להתקפות אויב משולבות, ניסיונות פשיטה על מוצבים במרחב "הקו הצהוב" וניהול זירות מורכבות של אירועי רב-נפגעים.

במהלך הימים האחרונים נבחנו החמ"לים האוגדתיים ויחידות השטח ביכולתן ליישם את תפיסת ההגנה החדשה של צה"ל בגבול הרצועה.

בצה"ל מדגישים כי למרות העומס המבצעי הרב המוטל על אוגדת עזה, קיום התרגיל בעת הזו הוא הכרחי להבטחת ביטחון יישובי העוטף.