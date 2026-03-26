קצין לוחם נפצע באורח בינוני מרסיסי ירי של כוח צה"ל בדרום לבנון, ופונה לקבלת טיפול רפואי.

במקרה אחר נפגע לוחם צה"ל באורח בינוני מהיפותרמיה במהלך פעילות בדרום לבנון. מלבדו, נפגעו קצינה ו-13 לוחמים נוספים, גם הם מהיפותרמיה.

הבוקר עדכן צה"ל כי אמש נפצע קשה לוחם מירי פצצת מרגמה לעבר הכוחות בדרום לבנון. לצדו נפצעו קצין ושני לוחמים שמצבם מוגדר קל. גם הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

אתמול הודיע צה"ל כי באירוע נוסף חייל מילואים נפצע קשה מירי רקטות לעבר הכוחות בשטח לבנון. מלבדו נפצעו קל גם חייל נוסף - ומג"ד במילואים. שלושתם פונו לקבלת טיפול בבית חולים.

חיזבאללה טען כי ביצע אתמול 95 פעולות, שכוללות תקיפות נגד כוחות צה"ל ושיגורים לשטח ישראל.

הלילה שיגר ארגון הטרור הלבנוני רקטות למרכז, שהובילו לאזעקות בגוש דן ובשרון. בהודעת לקיחת האחריות טען חיזבאללה כי יעדי המטח היו הקריה בתל אביב ו"בסיס המודיעין דולפין בעיר".