לקראת חג הפסח קוראת הנהגת הציבור החרדי לשחרר את בחורי הישיבות הכלואים בכלא הצבאי בגין עריקות.

רבנים ואישי ציבור חרדים טענו כי אין זה מתקבל על הדעת שתלמידי ישיבות יישבו מאחורי סורג ובריח בעיצומה של מלחמה.

"הקריאה מתחדדת על רקע חג הפסח, "זמן חירותנו", כאשר משפחות חרדיות רבות מתכוננות לחג בעוד חלק מבני הישיבות לא יוכלו להשתתף בליל הסדר עם משפחותיהם", הובהר בעיתון 'המבשר' הבוקר.

"בימים אלו, כאשר הציבור החרדי נערך לחג, התחושה הקשה מתעצמת לנוכח העובדה כי ישנם לומדי תורה שאינם יכולים לחגוג עם משפחותיהם".

"על רקע המצב הביטחוני, כאשר עם ישראל מצוי בעיצומה של מערכה רחבה מול איראן, כוח התורה הוא המגן האמיתי על עם ישראל, וכי בני הישיבות השוקדים על תלמודם הם אלו הנושאים בעול הרוחני של הכלל", הובהר.