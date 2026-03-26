פיקוד העורף הורה השבוע על סגירת מתחם קבר רחל לכניסת מתפללים, לאחר סיור שנערך במקום וגילה כי אין במתחם מרחב מוגן תקני.

ההחלטה עוררת כאב רב בקרב ציבור המתפללים הקבועים במקום.

מאז פרצה המלחמה לפני כמעט חודש, קבר רחל היה פתוח לציבור, בעוד שהכותל ושאר המקומות הקדושים נסגרו.

לפני חג הפורים, מנכ"ל האתר אייל עטייה קיבל הוראה לסגור את המקום, אך לאחר התערבות של מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן ורב הכותל והמקומות הקדושים, התקנים הוחזרו והמקום נותר פתוח.

כעת, לאחר הסיור שהתקיים השבוע, פיקוד העורף הורה לסגור את המקום לאלתר בשל ליקויים שמצא במרחבים המוגנים במתחם.

בדוח פיקוד העורף שהופק לאחר הסיור נכתב: "מתחם הקבר נמצא במבואות הצפוניים של בית לחם, במתחם סגור בקירות בטון הנישאים לגובה של כתשעה מטרים. המבנה עצמו הוא מבנה קומה אחת הבנוי מאבן מסותת עבה ובעל כיפה מעל החלל המרכזי. הקירות עצמם הם קירות נושאים מסיביים בעובי משוער של כשמונים סנטימטר בנק שונות ללא שלד בטון מקורי".

הדוח ציין כי במתחם יש שילוט שמפנה למרחב מוגן, אך מדובר על מסדרון הבנוי מקירות בטון מחופות אבן, עם תקרה אקוסטית ודלתות עץ ופלדה רגילות. "לא נמצא מרחב מוגן תקני במתחם", נכתב בדוח.

"בהתאם למדיניות ההתגוננות החלה בימים אלו ניתן לקיים התקהלות של עד מאה איש במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. לא נמצא מענה מיגוני ולא ניתן לקיים במקום זה התקהלות".

פיקוד העורף המליץ להציב במקום מרחב מוגן תקני בגודל של כחמישה עשר מטרים רבועים לפחות, ולכל הפחות להציב מיגוניות ארבל.

מנכ"ל האתר אייל עטייה אמר לרדיו 'קול חי' כי "במדינת היהודים לא מתקבל על הדעת שבשעת מלחמה כה גורלית לעם ישראל, קבר רחל יהיה סגור. לשבחו של יהודה אבידן מנכ"ל המשרד לשירותי דת ייאמר שהוא התגייס בכל כוחו לטובת מיגון המקום ואני מקווה שבימים הטובים נתבשר כבר בעניין הזה".