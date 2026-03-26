יותר מחצי מיליון משפחות בישראל יקבלו השנה מצות שמורה לפסח, במסגרת "מבצע מצה" של צעירי אגודת חב"ד. זהו שיא חדש למיזם שהחל לפני עשרות שנים.

1400 שלוחי חב"ד ברחבי הארץ יחלקו את המצות לקראת חג הפסח, לצד עלוני מידע והגדות. ב'צעירי חב"ד' מדווחים על עליה משמעותית בדרישה מהציבור לקבלת מצות שמורה לליל הסדר.

הארגון מתכונן למבצע כבר מהקיץ שעבר, עם מערך לוגיסטי שכולל אפיית כמויות המצות במאפיית המצות בכפר חב"ד, אריזה ייעודית עבור כל שליח, עטיפה מיוחדת לשמירה על טריות המצה, ושינוע למרכז הלוגיסטי בשדרות - משם החלוקה לכל רחבי הארץ.

ישנן ערים שבהן כל משפחה זוכה לקבל ערכת מצה שמורה עד לפתח הבית, כאשר המיזם מתפתח עם שלוחים צעירים נוספים המצטרפים מידי שנה, יחד עם מתנדבים.

מלבד הכמות האדירה של המצות המחולקות לבתים, אגף כוחות הבטחון של הארגון מחלק אלפי ערכות מצות שמורה לאנשי כוחות הבטחון בבסיסים, במוצבים ובשטחי הפעילות.

בנוסף, שלוחים בבתי הרפואה מחלקים כחמישים אלף מצות שמורות למאושפזים, לבני משפחותיהם, לצוותים הרפואיים ולאנשי מערכת הבריאות. חלק מהמצות מיועדות לאירועי ליל הסדר הציבוריים שיתקיימו במרכזים הרפואיים.

גם בקרב משפחות נפגעי הטרור מתקיימת פעילות, כאשר יותר מארבעת אלפים משפחות זוכות לקשר אישי עם אגף נפגעי טרור ומקבלות לקראת חג הפסח ערכות לחג.

יו"ר צעירי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, אמר כי השנה רואים ביקוש הולך וגובר בקרב הציבור לקבלת מצות שמורה. "דווקא כעת, כאשר עם ישראל מתחזק באמונה בזכות הניסים הגלויים שאנו רואים מידי יום, הביקוש גובר", הוא אמר.