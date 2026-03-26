גורם ישראלי מאשר כי מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, עלי רזא תנגסירי, חוסל בבנדר עבאס.

תנגסירי נחשב לאחת הדמויות המרכזיות במשמרות המהפכה והיה אחראי לסגירת מצרי הורמוז במהלך המלחמה.

לפני כשבוע אישר צה"ל כי חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף וחיסל את עלי מחמד נאא’יני, דובר וראש מערך יחסי הציבור של משמרות המהפכה.

בצה"ל ציינו כי "לאורך השנים, נאא’יני מילא מספר תפקידים בעולמות התעמולה והדוברות, ובשנתיים האחרונות שימש כמפיץ התעמולה הראשי של משמרות המהפכה תחת משטר הטרור האיראני".

עוד נמסר כי במסגרת תפקידו, הפיץ את תעמולת הטרור של הארגון לשלוחיו בכל המזרח התיכון, במטרה להשפיע ולקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל מהזירות השונות.

במהלך פעילותו, היה נאיני מעורב בהובלת קו הסברה תקיף נגד מדינות המערב, תוך ניסיון לערער על אמינות מערכות המודיעין שלהן ולהציג את איראן כיציבה וחזקה בזירה האזורית והבינלאומית.