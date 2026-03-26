בתום סדרת דיונים מרתוניים בראשות יו"ר ות"ת פרופ' עמי מויאל ובהשתתפות נציגי אכ"א והתאחדות הסטודנטים, פורסם הבוקר (חמישי) המתווה המוסכם לניהול הלימודים האקדמיים בצל מבצע "שאגת הארי".

המתווה נועד לתת מענה לאתגרים שנוצרו עקב פריצת המערכה בעיצומם של מבחני סמסטר א', ולהבטיח הוגנות לסטודנטים המשרתים ולכלל הסטודנטים.

במטרה לייצר יציבות במציאות משתנה, סוכמו הצעדים הבאים: המוסדות יפרסמו מדי שבוע לו"ז אקדמי מעודכן בהתאם להנחיות פיקוד העורף. מועדי בחינות יפורסמו לפחות 5 ימים מראש. הודעה על מעבר מבחינה מקוונת לבחינה פיזית תינתן לפחות יומיים מראש. כמו כן יגובשו קורסים ייעודיים ותגבורים למשרתים השבים מהחזית, בכפוף לתקצוב.

המוסדות יפעלו להפחתת הלחץ האקדמי באמצעות עידוד מעבר להערכה מבוססת עבודות, מטלות, פרזנטציות ומיקוד חומר לימודי. משרתים ומשרתות יהיו זכאים למועדי בחינות נוספים עם חזרתם ותתאפשר היעדרות של עד שבוע מקורסי חובה לצורך השלמת בחינות שנדחו.

עוד נקבע כי כל סטודנט שנאלץ לדחות את לימודיו בשל השירות, זכויותיו האקדמיות יישמרו במלואן.

שר החינוך, יואב קיש, אמר "זהו מסר של גב אמיתי למשרתים. לא נשאיר אף לוחם מאחור". ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפא, הוסיף "לא נדרוש מכם לבחור בין המדים לספרים. זו חובתנו המוסרית לוודא שלא תישארו לבד במלחמה על התואר".