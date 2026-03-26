תיעוד: פעילות כוחות אוגדה 91 בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, כחלק מהמאמץ המערכתי של מבצע "שאגת הארי" להרחבת מרחב האבטחה והסרת איום הפלישה והנ"ט על יישובי הצפון.

מנתוני צה"ל המעודכנים עולה כי מתחילת הפעילות הקרקעית למעלה מ-330 מחבלים חוסלו בקרבות פנים אל פנים ובתקיפות מהאוויר, בהם עשרות מפקדים ופעילים מיחידת העילית 'כוח רדואן'.

יותר מ-350 מטרות טרור הושמדו, בהן מפקדות, מחסני אמצעי לחימה ועמדות תצפית השולטות על קו הגבול.

במהלך הסריקות בתוך הכפרים והמתחמים המבוצרים של חיזבאללה, איתרו הלוחמים כמויות אדירות של אמצעי לחימה שנועדו לשמש את הארגון ביום פקודה לפשיטה על ישראל. בין השאר נתפסו: נשק ותחמושת: רובי קלאצ'ניקוב, מקלעים כבדים ומחסניות רבות, רקטות RPG ומשגרים מוכנים לירי, אמצעי ראיית לילה מתקדמים, ווסטים צבאיים וציוד קשר.