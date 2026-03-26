מצמרר: הברכה של הרב מרדכי אליהו ליהושע שרמן באדיבות המצלם

במהלך ניחום האבלים אצל משפחת שרמן, שבנם יהודה שמואל הי"ד נרצח בפיגוע, שיתף יהושע, אביו של יהודה הי"ד את הרב שמואל אליהו בסיפור מיוחד על אביו הרב מרדכי אליהו זצ"ל שליווה את המשפחה בתהליך ההיריון והלידה של הבן שנרצח.

האב סיפר כיצד הגיע לביתו של הרב מרדכי אליהו זצוק"ל בשעה חמש בבוקר, בזמן שהרב כמעט ולא קיבל קהל, עשרות אנשים המתינו על המדרגות בתקווה לנס, והאב הצליח להיכנס ולקבל את ברכתו של הרב.

"הרב שם לי יד על הראש ואמר לי: 'תלד בקלות, היא תלד בקלות'", שחזר האב.

עוד שיתף יהושע כי בבית החולים, הצוות הרפואי היה סקפטי לגבי האפשרות של לידה רגילה, ולבסוף מנהל המחלקה הגיע ואמר לי: 'אתם צדקתם, הרב הוא רופא'".

האב שיתף עוד כי "גם ברגעים הכי קשים, כשזיהיתי את יהודה, זכרתי את הנס הזה. הרב מרדכי כבר לא איתנו, אבל האש שלו שם".

בהמשך אמר הרב שמואל אליהו להורים כי "יהודה הוא חייל של המלחמה הזאת, וכי מהות המלחמה היא בין הטוב והרע ולא בין ישראל לאיראן וכי עוצמת ישראל תלך ותגבר". עוד הוסיף הרב אליהו להורים "אתם בטח מרגישים שעם ישראל איתכם וגם אנחנו, באנו בשם צפת והגליל שעכשיו במתקפה גדולה אבל בטוחים שננצח. עם ישראל חי".