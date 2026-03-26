שר החינוך יואב קיש הודיע היום (חמישי) כי עדי אלטשולר, אשת חינוך ויזמית חברתית, היא כלת פרס ישראל בתחום תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בקרב מנהיגות צעירה לשנת תשפ"ו.

זו הפעם הראשונה בה מוענק הפרס בקטגוריה זו, שנועדה להעלות על נס צעירים המשפיעים על החברה הישראלית כבר מגיל מוקדם.

ועדת הפרס, בראשותה של כלת פרס ישראל מרים פרץ, ובהשתתפות החברים משה אדרי, ד"ר יפעת בן חי-שגב, פרופ' חזי לוי ופרופ' מרים מרקוביץ ביטון, התרשמה עמוקות מעשייתה של אלטשולר לאורך שני העשורים האחרונים.

בנימוקיה ציינה הוועדה כי אלטשולר היא "אשת חינוך, מנהיגה ויזמית חברתית פורצת דרך". הוועדה הדגישה את תרומתה המכרעת בייסוד שניים מהמיזמים החברתיים המשפיעים ביותר בישראל: "כנפיים של קרמבו" ו"זיכרון בסלון".

הוועדה הוסיפה כי אלטשולר הגתה והובילה את תפיסת ההכלה והשילוב במוסדות החינוך הכלליים בישראל, ובכך הפכה לדמות מפתח בקידום ערכי החמלה והאחדות. "במעשיה היא מהווה דוגמה ומגדלור לערכי הערבות ההדדית", נכתב בהחלטה.