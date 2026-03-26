רבנים, רמטכ"ל ואנשי צבא, ועתה רה"מ מצאו בלב של מלחמה הראשונה מסוגה בעולם בעוצמתה ובהיקפה מאז מלחמות העולם, עיסוק שהפך לחיוני ביותר באמצע מלחמה קשה והיא: איך לטפל באותו קומץ מתיישבים 'פורעים' הפוגעים בפלסטינאים, אותם ה'צדיקים' הידועים שאנו במלחמה אתם.

לא לפני יותר משבוע פרסמו רבנים השייכים כמובן לחוג ידוע ומפורסם, את דאגתם לפגיעה באצטלת מדינתנו בעיני שונאי הגויים, מכתב המעוטר בכותרת שאינה מביישת אחרון יהודי הגלות בתקופת הביניים לכשהיה יוצא חוצץ נגד בני אומתו באשר נאשמו בצדק או לא על ידי הגויים, והכל כדי להראות שאינו נמנה עם אותם ה'פושעים' ושהוא מסתייג ממעשיהם 'הרעים' בעיני 'צדיקי אומות העולם' המאשימים את מכלל בני עמנו, והכל על תקן 'מפחד מעלה נידף' בגלות והמנסה להימנע מפוגרום או אף פחות מכך!

מרבנים הבאים מחוגים ידועים אלה, שרגשיהם מתעוררים ומתקוממים רק לשמע פלסטינאים סובלים, אך שאת קולם לא נשמע מעולם לאור שפיכות דם יהודי מצד פלסטינאים, לדאבוננו אין אנו מופתעים. ברוחם הגלותית וברצונם לרקוד בחן את ה'מה יפית' בעיני העמים ובעיני כל חסרי מהות וזהות יהודית, הם ממשיכים את אותה כניעה גלותית המלובשת באצטלה של מוסר עליון, ולכן אין בכך עוד כדי להפתיע אותנו. גם מצד בכירים במטה הכללי שעל אף ה-7 באוקטובר עדיין לא הצליחו לעדכן את תפישת עולמם הנעולה ב'קונספציה' של התגוננות גלותית, לא נצליח כנראה להתרגש בקרוב.

הלא אחד אחרי השני הודחו כל הקצינים הטובים ביותר מפאת נטייתם ההתקפית, אז רוח המטכ"ל ברורה דיה. מה שמצליח להפתיענו, אך בקושי קצת, היא ההתיישרות לקו זה של רה"מ, שלמרות כל ההישגים המרשימים לא של צה"ל, אלא של החיילים הנפלאים של צה"ל - ואני מבקש להבחין כאן בין הפיקוד העליון ובין הלוחמים עצמם - ולמרות ההצלחה המרשימה ואף הניסית בהתקפות על אירן ומנהיגיה, הוא מגלה שהקונספציה היא נעוצה היטב בתפישת עולמו המתווספת למגמה של ואסליות שהחלה אמנם בלית ברירה בתקופת ביידן, התעצמה כיום מרצון תחת ידידותו של טרמפ.

ומפרסמים היום בשמו ש'בכיר בממשל האמריקני שוחח עם ראש הממשלה והביע דאגה מהעלייה באירועים, מה שהוביל לכינוס הערכת מצב טלפונית כבר ביום שני האחרון. בדיון השתתפו שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הרמטכ"ל זמיר, ראש השב"כ וממלא מקום ראש המל"', וש'במהלך הדיון אמר נתניהו: "אני דורש מכם למנוע פשיעה לאומנית, זה מסיט את הקשב שלנו מאיראן ליהודה ושומרון, שהשר בן גביר השיב: "יש פשיעה בהרבה מקומות, רק כשזה יהודים אז אתם נטפלים לעניין", אבל שרה"מ חתם את הדיון ואמר: "שאף אחד לא יעשה דין לעצמו, אני מצפה מכם לפעול בנושא."

החלטות והתבטאויות כאלה הינן בלתי נסבלות לכל מי שאפילו קמצוץ של כבוד לאומי שורד בלבו. להסכים שפוליטיקה פנימית, ועוד במישור לאומי, תוכתב ע"י גורמי חוץ, היא לחזור לתקופת ומחלות אחרוני המלכים בבית שני המשועבדים לרומא! מנהיגות פוליטית ומדינית כנועות כאלה מזמינות טיפול נפשי יסודי ועמוק מאד, כי יש בתגובה הישראלית אפילו כשלון מדיני ערכי ותרבותי בין-לאומי ברור. כל בר דעת היה מעמיד את השליח האמריקאי על מקומו ועונה לו: גם אנחנו מצדנו מודאגים מאד מכל מה שמתרחש זה יותר משנתיים אצלכם כלפי יהודים בארה"ב: בתי כנסיות ובתי מדרשות נשרפים, יריות על מתפללים, כולל אף על רבנים בראשם! מה הדבר מוכיח? ובכן רק שהיהודים ילידי הארץ אכולים מנטליות גלותית יותר מאבותיהם ילידי גלות, והם אימצו את גישת ה-VIA DOLOROSA לפיה עליהם לקבל על עצמם את האחריות על סבלו של כל העולם! איזה נצחון לנצרות!

ומתי יצא ראש ממשלתנו בהצהרה אומללה זו? ביום שיהודי המסור בכל נימי נפשו לבניין הארץ ולשליטה עליה, יהודה שרמן הי"ד, נרצח באכזריות ע"י פלסטינאי ושאחיו נפצע !! את ה'סבל' של אויבינו הפלסטינאים ברור בעיניו והוא מתוודה בשם האומה כולה על גרימתו, ואת הסבל של בני עמו מחוק מתודעתו!? כיהודי שהתגורר בצרפת, הרמנו עשרות בשנים את קולנו נגד שני פסלים של שתי צעירות העומדים בצד הקתדרלה של שטרסבורג, אחת יפה ומקרינה בטחון ואושר המייצגת את הנצרות, ולצדה אחת עם מבט מושפל וסרט מכסה את עיניה כדי שלא תוכל לראות, המייצגת את היהדות. נגד השפלה לאומית אנטישמית זו התקוממנו תמיד, אך כיום בארץ אני מתחיל לשאול את עצמי האם אין זה מייצג את האמת ח"ו. מנהיגי האומה מפגינים עיוורון יהודי ישראלי חולני וכרוני, ולא אופתע אם אפילו מחר לא יהססו לטעון שהטילים מאירן לא היו אלא דמה או מלאי שוקולד, ושטייסנו ביימו את ההתקפות ב-AI!

אבל יש בדברי רה"מ התבטאות שערורייתית לאין ערוך יותר חמורה: "שאף אחד לא יעשה דין לעצמו". סליחה כב' רה"מ! האם אזרחי ישראל הם סתם 'חפצים' בבעלות הממשלה?! היש להם רק חובה לסכן את עצמם בקו ראשון אך לא זכות הגנה עצמית?! למיטב ידיעתי לא קיימת שום דרישה כזו בעולם כולו, וגם לא הייתה קיימת מעולם. למנוע הגנה עצמית מאזרחים ובפרט בשעת מלחמה נגד אויבים, היא לבטא בעלות ממש על חייהם ! והאם רה"מ מתכוון להחיל החוק ה'שעריה' על היהודים, חוק מהקוראן או מעומר אל כתאב לפיו יהודי רשאי להגנה, אך אסור לו להתגונן, אלא עליו לבא לטחנת המשטרה ולדווח על הפגיעה בו?! זה נחמד מאד, ובפרט אם הוא כבר מת! וכל זה עוד בשעת מלחמה מול הפלסטינאים, ותוך התעלמות מעיצוב הקומנדו ברשות הפלסטינאית ושאר סכנות מצדה האורבות לנו בכל רגע?!

לפי כל הידוע לי, את שרה"מ מכנה 'פשיעה לאומית', תוך אי הבנה נוראית של מושג לאומיות, כי לתקוף אויבים ללא רשות או סמכות היא עבירה ברורה על החוק, אך לא יכולה להיקרא 'פשיעה לאומית'. בנוסף לכך, מתברר שהיא מקיפה לכל היותר כמה עשרות צעירים המקנאים לאומתם ללא אישור, מתוך חצי מיליון מתיישבים שאחוז התייצבותם במילואים או בשרות רגיל הוא הגבוה ביותר במדינה, הינו מצד רה"מ התנהגות בלתי נסבלת הלוקה בחוסר מוסריות חמור כלפי אזרחים נאמנים למדינה ואף לרה"מ עצמו. ומדוע לא שם לב רה"מ מי מזין את אומות העולם במידע נוראי ושקרי זה בעולם כולו? ובכן לפי שגריר גרמניה זייברט היוצא, בעלי נטייה פוליטית ידועה וברורה, כפי שהוא מציין בתשובתו לשר סער: "כבוד השר, גיניתי בפומבי את התקפותיה האקראיות של איראן על אזרחים ישראלים ואת השימוש הפלילי בפצצות מצרר. עמדת גרמניה ברורה בעניין זה. אנו עומדים לצד ישראל במלחמה זו. גם אלימות מתנחלים מדאיגה אותנו מאוד - כפי שהיא מדאיגה את נשיא ישראל ומנהיגים אחרים".

וכל זה כאשר התמונה בשטח הפוכה לגמרי, ולא רק מפאת הירצחו של יהודה שרמן הי"ד, אלא מפאת מאות מקרים נוראים שלא באים לידיעת הצבור, בין היתר כגון מה שהתרחש לפני שבוע לאחד החשודים אולי ב'פשע לאומי', והנה עדותו: 'אני לפני כשבוע נפצעתי בחווה בבנימין, חטפתי אבנים בכל הגוף. כאשר הייתי שרוע על הרצפה ומדמם, היראתי לקצין את הערבי שזרק אבנים ואת תמונתו, וביקשתי מהקצין לעצור אותו, ומה הייתה תגובתו? הוא אמר לי: אם אתה לא הולך מפה, אני עוצר אותך על הפרת סדר! בינתיים תמונת הערבי אצלי עם סלעים בידיו ללא מעצר ולא כלום'.

לכן המצג שמציגים בכירי הצבא הוא עיוות חמור של המציאות, הסתכלות חד סטרית המתעלמות מהסבל היהודי, המסתפק כבר בהרגשת נחת רוח לכשמצליחים לפגוע באי אלו מחבלים אחרי הפגיעה, כאילו בזה מילאו את תפקידם! רק אוויל אינו מבין שהענשת הפושע אינה מנחמת ועוד פחות משיבה חיים.

ושאיש לא יעיז לטעון שאני בא לאשר הפרת חוק, בשום פנים ואופן! אף אם רעיונית איני מסכים עם חוק זה או אחר, איני רוצה לראות יהודי בכלא אף בגלל הגנה על עצמו. כל דבריי כאן אינם אלא בבחינת דיון אתי אידיאולוגי פילוסופי בכל הנוגע לגישות ערכיות המתמודדות עם מציאות מורכבת וקשה, והזמנת ילדי הארץ, ובמיוחד המנהיגות המדינית והביטחונית, לצאת מהגיטו המנטלי והרעיוני בו הם כלואים.

בערב פסח זה, שנה בה שבת הגדול חל בעשירי בניסן בדיוק כבשנת יציאת מצרים, יום שהיה אז כולו ביטוי להתמודדות האמונית העיקרית של עמנו מול מצרים ותרבותה, משום שלקיחת השה, האליל המצרי כדי להקריבו דרש מאתנו מסירות נפש עילאית בשם אותה אמונה בה', ובכך נתנו ביטוי ליכולתנו להתעלות מעל רעיונות פסולים של העמים והראנו שכוחנו זה יונק מאותה אמונה עמוקה בה', אני מרשה לעצמי להזמין את ראש הממשלה וחבריו, את ראשי הבטחון וגם את כל רבני ישראל להתעלות ולהתחיל לחשוב במונחים היותר ראויים לבטא את היותנו בני חורין, קרי, בעלי תפישה המבטא את עצם מהותנו ובאופן בלתי תלוי בעמים ובדעותיהם הפסולות, ואז, ורק אז, נוכל לזכות להשלמת גאולתנו בע"ה בקרוב. חג שמח לכל בני עמנו.

הכותב הוא ראש ישיבת ההסדר והגבוהה 'אור וישועה' - חיפה