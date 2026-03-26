נתונים ראשוניים ממדד "קול העם היהודי" של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לחודש מרץ, משרטטים תמונה מורכבת של עמדות יהדות ארצות הברית בעיצומו של מבצע "שאגת הארי".

בעוד שהתמיכה במטרות המלחמה נותרת איתנה, מתגברים החששות מפני השלכותיה בעורף האמריקני ומפני שחיקה במעמדה הבינלאומי של ישראל.

לפי המדד, רוב המשיבים (62%) עדיין תומכים במלחמה נגד איראן, נתון המצביע על ירידה קלה לעומת 68% שתמכו בה עם פריצתה. עם זאת, התמיכה מלווה בדאגה עמוקה: 56% מהנשאלים סבורים כי המלחמה תפגע בתדמיתה של ישראל בארה"ב, עלייה משמעותית לעומת 45% בתחילת הלחימה.

הפערים הפוליטיים בקרב יהודי ארה"ב בולטים מתמיד: בעוד ש-77% ממצביעי קמלה האריס צופים פגיעה בתדמית ישראל, רק 22% ממצביעי דונלד טראמפ שותפים להערכה זו.

הנתון המטריד ביותר במדד נוגע לביטחון האישי בארה"ב: 65% מהיהודים מעריכים כעת שהמלחמה תוביל לעלייה באנטישמיות במדינתם, זאת לעומת 52% שחשו כך בשבוע הראשון ללחימה. רק 28% מהמשיבים סבורים כי למלחמה לא תהיה השפעה על היקף השנאה כלפי יהודים בארצות הברית.

מרבית יהודי ארה"ב (66%) מגדירים את המלחמה כהצלחה (מלאה או חלקית), אך קיימת מחלוקת על הגדרת ה"ניצחון": 46% סבורים שהמלחמה תיחשב הצלחה רק אם תוביל לשינוי משטר באיראן. 21% יסתפקו בהחלשת איראן ובמניעת מלחמה נוספת בחמש השנים הקרובות. 16% יראו בהחלשת איראן הצלחה גם אם המשמעות היא סבב נוסף בעוד מספר שנים.

בעוד שרוב המשיבים (56%) מדרגים את מנהיגותו הכללית של ראש הממשלה נתניהו באופן שלילי, 54% מעניקים לו דירוג חיובי בכל הנוגע להובלת המערכה מול איראן.

למרות ש-63% מדרגים את הנשיא האמריקני טראמפ באופן שלילי 46% מעריכים לחיוב את מנהיגותו בסוגיית איראן.

בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, הלך הרוח בקרב יהודי ארה"ב הוא של פסימיות ריאלית: 75% מסכימים כי אין סיכוי להסכם שלום בעתיד הנראה לעין. עם זאת, שני שלישים עדיין מאמינים כי עקרונית אין תחליף להסדר ארוך טווח.

בסוגיית ההתיישבות ביהודה ושומרון, הקהילה מפולגת: 55% רואים בהתנחלויות "נטל" על צה"ל הפוגע בביטחון, בעוד 45% חולקים על קביעה זו או רואים בהן גורם מרתיע התורם לביטחון המדינה.