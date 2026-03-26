המחזור השלישי של לוחמי החטיבה החרדית סיים היום (חמישי) את מסע הכומתה המסורתי. בשל המצב המבצעי המתוח, התקיים המסע במתכונת מצומצמת במרחב בקעת הירדן, שם גם עברו הלוחמים את פרק הכשרתם המרכזי.

הלוחמים הוכשרו בבסיס "תבץ" ועברו מסלול מפרך שכלל אימוני ניווט מורכבים, לחימת לילה, ותרגול פשיטות והתקפה הן בשטח בנוי והן בשטח פתוח. המטרה המרכזית הייתה להכין את הכוח לפעולה מבצעית מיידית בכל גזרה שתידרש.

ייחודיות החטיבה באה לידי ביטוי במודל ה"הכשרה המותאמת": לאורך כל המסלול הוקפד על סביבה המאפשרת ללוחם החרדי לשמור על זהותו וערכיו. מדיניות החטיבה קובעת כי סדרי לימוד ותפילה קבועים, כשרות למהדרין ושמירה על מרחב מותאם הם ערכי יסוד שאינם נתונים לפשרות, גם בשיא האימונים.

עם סיום המסע וקבלת הכומתה, לא יזכו הלוחמים למנוחה רבה. הם צפויים להצטרף כבר בימים הקרובים לכוחות הסדירים של חטיבת החשמונאים, הפועלים כעת עמוק בדרום לבנון במסגרת מבצע "שאגת הארי".