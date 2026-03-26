שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (חמישי) הערכת מצב בבור בקריה יחד עם ראשי משרדו ומפקדים בכירים בצה"ל.

כ"ץ פתח בהספד לסמ"ר אורי גרינברג ז"ל שנהרג בהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון. "אני רוצה להביע השתתפות בצער על נפילתו של סמ"ר אורי גרינברג ז"ל, שנלחם בגבורה יחד עם חבריו כדי להביא ביטחון לתושבי הצפון. תנחומיי למשפחתו ולחבריו".

בהמשך התייחס לחיסול מפקד' חיל הים במשמרות המהפכה. "הלילה סיכל צה"ל בפעולה מדויקת וקטלנית את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, תנגסירי, יחד עם בכירי פיקוד חיל הים. האיש שהיה האחראי הישיר על פעולת הטרור של מיקוש וחסימת מיצרי הורמוז לשיט - פוצץ וסוכל. זהו מסר ברור לכל בכירי ארגון הטרור האיראני משמרות המהפכה השולט כיום באיראן: צה"ל יצוד ויסכל אתכם אחד אחד. ברכות לצה"ל על הביצוע המושלם.

זוהי גם בשורה חשובה לשותפינו האמריקאים כביטוי לסיוע של צה"ל בפתיחת מיצרי הורמוז, ולשותפות ההיסטורית בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ורה"מ בנימין נתניהו ובין שתי המדינות ושני הצבאות. אנחנו ממשיכים לפעול באיראן בכל העוצמה להשגת יעדי המלחמה", סיכם שר הביטחון.