צפו: המטוס ה-200 עם ציוד צבאי נחת בישראל משרד הביטחון

מבצע הרכש והשינוע הבינלאומי של משרד הביטחון רשם היום (חמישי) נקודת ציון משמעותית: המטוס ה-200 ברכבת האווירית נחת בנמל התעופה בן גוריון, כשהוא נושא ציוד צבאי חיוני וחימושים עבור כוחות צה"ל הלוחמים בצפון וברצועת עזה.

מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" ב-28 בפברואר, פועל משרד הביטחון בלוחות זמנים צפופים כדי להבטיח את מלאי התחמושת והציוד של הצבא.

מעל 200 מטוסים ואוניות הגיעו לישראל בתוך פחות מחודש וכ-8,000 טונות של ציוד צבאי, אמצעי לחימה וחימושים נקלטו בבסיסי צה"ל.

המבצע מובל על ידי מינהל הרכש (מנה"ר), משלחות הרכש בארה"ב ובגרמניה, אגף התכנון בצה"ל ורשות שדות התעופה.

לצד הרכש הבינלאומי, שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל המשרד, אלוף (מיל') אמיר ברעם, מובילים מאמץ מקביל להאצת קצבי הייצור של התעשיות הביטחוניות הישראליות.

"הרכבת האווירית והימית מהווה נדבך משמעותי בחיזוק היכולת המבצעית שלנו", מסרו במשרד הביטחון. "אנו פועלים מסביב לשעון כדי לוודא שללוחמים בקצה המבצעי לא יחסר דבר - מהחימוש המדויק ביותר ועד לציוד המיגון האישי".