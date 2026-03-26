במהלך התקופה האחרונה, על רקע מציאות ביטחונית מורכבת ומעברים תכופים בין שגרה למרחבים מוגנים, יזם ערוץ מאיר לילדים קייטנה וירטואלית רחבת היקף. למעלה מ-5000 משפחות נרשמו לפעילות, וכ-1,500 משפחות השתתפו באופן פעיל בכל אחת מהתוכניות.

בערוץ מאיר הפיקו שידורי לייב מטורפים, גם תחת אש ותוכן שבונה קומה של חוסן - 'הקייטנה הווירטואלית' הפכה לסיפור ההצלחה של פסח.

מציאות חייהם של ילדי ישראל בתקופה האחרונה היא לא פשוטה. המעברים החדים בין שגרה לממ"ד, חוסר הוודאות והצורך בתעסוקה משמעותית יצרו ואקום גדול. בדיוק לתוך המקום הזה נכנס "ערוץ מאיר לילדים", והוכיח שוב שהוא לא רק גוף תוכן - הוא הלב הפועם של אלפי בתים בישראל.

המספרים מדברים בעד עצמם

זו לא הייתה עוד פעילות "זום" רגילה. הנתונים שנחשפים כאן לראשונה מעידים על צורך עצום ועל מענה מקצועי ללא פשרות: מעל 5000 משפחות נרשמו מראש לקייטנה. למעלה מ-1,500 משפחות לקחו חלק פעיל בכל תוכנית ותוכנית. עשרות דפי צביעה, חידות ומשחקים שהופצו והפכו לשיחת היום בקבוצות הווטסאפ.

שיא הרגש נרשם במהלך שידורי הלייב. לא פעם, נשמעו אזעקות בזמן אמת. המנחים, השחקנים, הדמויות האהובות והילדים בבית נכנסו למרחבים המוגנים, נשמו עמוק - וחזרו ישר אל המסך כדי להמשיך בחיוך.

"זיהינו את המצוקה של הילדים שנמצאים בבית כבר תקופה ארוכה," אומרים בצוות ערוץ מאיר. "המטרה הייתה ברורה: להרים את המורל, לתת כלים של חוסן דרך התכנים הערכיים שלנו, ובעיקר - לתת להם להרגיש שהם לא לבד".

מה עשה את זה ל"מרשים במיוחד? או כמו שאומרים הילדים מה הפך את זה לוואו"?

"הסוד טמון בחיבור המדויק לשטח. הקייטנה לא הציעה רק צפייה פסיבית, אלא יצרה קהילה חיה ותוססת, תוכן ערכי בגובה העיניים, חוויות מאווררות, סיפורי יציאת מצרים לקראת הפסח והכל דרך הומור ודמויות מוכרות", אומרת משית אשר, מפיקת הקייטנה ופרוייקטים בערוץ. "הצלחנו לייצר גם הפוגה להורים. בזמן שהילדים היו מרותקים לתוכן איכותי ובטוח, ההורים יכלו לנשום לרגע בידיעה שהילדים בידיים טובות של צוות הערוץ שפועל גם בשגרה לייצר את הרוגע הזה".

אורית, אמא ל4 ילדים מפתח תקווה שילדיה השתתפו בפעילות סיפרה: "זה לא רק ערוץ, זו משפחה. לראות את הילד שלי צוחק עם הדמויות של ערוץ מאיר רגע אחרי שיצאנו מהממ"ד - זה היה שווה הכל".

העתיד כבר כאן

ערוץ מאיר לילדים הוכיח שגם בעידן הדיגיטלי, אפשר לייצר תוכן שבונה משהו עמוק בנפש. הקייטנה הזו היא רק יריית הפתיחה למהפכה של ממש בחינוך הבלתי פורמלי בישראל. כשמסתכלים על היקף הפעילות ועל העוצמה של הקהילה שנבנתה, ברור לכולם: יש כאן משהו גדול, ערכי ומנצח.

כחלק מפעילות הקייטנה התקיים זום ייחודי ומרגש לילדי הערים - קריית שמונה - דימונה - ערד, שבימים האחרונים התמודדו עם אירועים קשים. "טבעי לנו שאנחנו מתאימים את עצמינו לצרכים ולילדים שהם חלק מאיתנו. ערוץ מאיר הוא שותף למשימות הלאומיות והוא קשוב לצרכים של ילדים ביומיום ובטח בימים כאלו בהם כולנו צריכים לתת חיבוק וחיזוק הדדי ברמה של אומה ובוודאי בעולמם של הילדים, בקיצור מקום שטוב לגדול בו", אומר אורן טבריה מנהל ערוץ מאיר לילדים.

בערוץ מאיר לילדים מדגישים - אנחנו לא בייביסיטר, אנחנו עולם של תוכן, באופן הכי מקצועי, הכי ערכי, הכי חווייתי ומושקע, לאורך כל השנה יש צוות מקצועי ואסטרטגי שיושב וחושב על טובת הילדים ובייחוד בזמנים מעין אלו שכולם מגויסים לטובת ההורים והילדים לייצר שגרה ואווירה מותאמת וייחודית ובמקביל לכך, תמיד להיות קשובים ולהיות מאוזנים בין צריכת המדיה ולבין הצורך להעמיד תוכן חווייתי, ערכי ולאומי.

ערוץ מאיר לילדים הוא ה'בית של הילדים במדינה' במלוא מובן המשמעות. כבר כ-20 שנה שהוא יוצר תוכן לילדי ישראל באתר האינטרנט ובהפקות חוץ, הצגות, אירועי שיא והפנינגים לאורך השנה ובכך שומרים על קשר חי עם הילדים וב"ה קהילת ילדי ערוץ מאיר גדלה ומתעצמת משנה לשנה לקהילת הילדים הגדולה בישראל.

"זכינו. במכון מאיר יש לנו זכות גדולה עם אחריות גדולה לאפשר לילדים לגדול באהבה ואמונה, ליצור ולהביא תוכן שמעצב את חייהם של הילדים, מטרת ערוץ הילדים לחבר את הילדים לעולם של תוכן איכותי וחווייתי כשטובת הילדים לנגד עינינו. וכמו שמדריך אותנו הרב ביגון - ערוץ מאיר לילדים מגדל את הדור הבא של מדינת ישראל, זו המשימה שלנו ואנחנו באמצע הדרך", מסכם אייל פינס, מנכ"ל מכון מאיר.

