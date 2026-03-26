השחקן יוסי מרשק הגיע לתקוע במסגרת הפודקאסט שלו וקיים שיחת עומק עם היזם שיבי פרומן על הטענות לכיבוש ביו"ש.

מרשק פתח ואמר לפרומן "אתה חי בהתנחלות, על קרקע שהיא כביכול במחלוקת". פרומן תהה בתגובה: "ואתה חי איפה? בתל אביב. שזה קרקע של מי?".

בתגובה טען מרשק כי מדובר בסיטואציות שונות - אך פרומן לא ויתר. "איך אתה מסביר לעצמך את החלוקה בין הקרקעות שנלקחו ב-48' לקרקעות שנלקחו ב-67'?".

השחקן תהה האם לפרומן יש תהיות מוסריות לגבי ישיבתו במקום. "יש לי בעיה. אני יודע שהחיים שלי פה, הביטחון שלי, החזרה שלי לארצי על הראש אל מישהו אחר. אני כואב את הדבר הזה ורואה אותו. אבל אני גם לא מתעלם מזה שחזרנו לארצנו, ארץ ישראל. אני לא רואה את ההבדל הדרמטי למעט על ציר הזמן בין 47', או בין 67', תל אביב או תקוע. תל אביב היא ארץ ישראל בשבילי, חזרנו אליה. תקוע היא ארץ ישראל בשבילי, חזרנו אליה. בשני המקומות חזרנו על הראש אל עם אחר. בתל אביב כנראה הדבר יותר פתיר, גם בתקוע אנחנו יכולים למצוא את הפתרון הזה".

