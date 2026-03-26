לקראת חג הפסח ובצל מבצע "שאגת הארי", שיגרו היום (חמישי) ראשי תנועת "נחלה" מכתב רשמי לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כ"ץ. במכתב קוראת התנועה לממשלה לאמץ מדיניות אקטיבית לחידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה, מתוך תפיסה ביטחונית ואידיאולוגית.

יו"ר תנועת נחלה, דניאלה וייס, ויו"ר התנועה צבי אלימלך שרבף, מדגישים בפנייתם כי המציאות הביטחונית הוכיחה שנוכחות צבאית לבדה אינה מספקת. "רוב רובו של העם מבין כי חבל ארץ שבו אין התיישבות יהודית הופך לאזור של טרור אסלאמי", כתבו. "אין אפשרות להעניק ביטחון ליישובי העוטף בלי התיישבות יהודית בחבל עזה. עזה היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, וחובה להפוך אותה לחבל ארץ יהודי פורח כדי למנוע אסון נוסף".

במכתבם מותחים ראשי התנועה קו ישיר בין לילות סדר היסטוריים שהובילו להקמת יישובים ביהודה ושומרון לבין המצב הנוכחי. הם מזכירים את ליל הסדר המפורסם במלון "פארק" בחברון, שהיווה את יריית הפתיחה לחידוש היישוב היהודי בעיר האבות, וטוענים כי חג הפסח הנוכחי חייב לשמש כ"שער" לחזרה לעזה.

"חידוש ההתיישבות בעזה הוא המענה המוחץ להתעצמות חמאס", סיכמו וייס ושרבף את פנייתם. "זהו צעד חיוני לא רק לביטחון היישובים, אלא גם למעמדה המוסרי והאסטרטגי של מדינת ישראל בעולם".