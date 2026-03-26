עורכת הדין חיה מלול-גז מספרת בראיון לערוץ 7 כיצד חשפה כי ייצוגה המשפטי של המגישה לוסי אהריש ממומן גם על ידי 'אחים לנשק'.

בדבריה מציינת עו"ד מלול גז את הרקע לדיון שהתקיים אתמול בבית המשפט בפני השופט גלברד. הדיון נסוב במתן צו למניעת הטרדה מאיימת נגד פעיל הימין רמי בן יהודה, אותו מייצגת מלול-גז. מנגד, היא מסבירה, מנהלת אהריש תיק אחר, תביעת דיבה, שבו אין למלול-גז נגיעה, אך במהלך הדיון בעניינו של רמי בן יהודה עלו מספר סוגיות שהחשובה בהן, כהגדרתה של מלול-גז, היא שאלת זהותו של מממן תביעת הדיבה שהגישה אהריש בתיק השני.

לשאלתנו מדוע חשובה כל כך זהותו של המממן מציינת מלול-גז "זה חשוב לי כאזרחית. כשאני רואה עיתונאית שעושה מונולוג הקורא לאזרחים ללכת ולהצביע, הייתי רוצה להאמין ולקוות שזה בגלל היושרה העיתונאית שלה, אבל כשמגלים שמאחוריה עומדים גופים פוליטיים, זה אמור לזעזע אותנו".

עו"ד מלול-גז מספרת כי החשד בדבר מימון עתירותיה של לוסי אהריש עלה בעקבות פרסומים שלה ברשתות החברתיות ולפיהן היא אינה חוששת מפעילי הימין התוקפים אותה וכי יש בכוונתה לתבוע אותם ולהביא לכך שישלמו על מעשיהם, בעוד מדובר בתביעות ענק שמאחוריהן חובת תשלום אגרות הנאמדות בעשרות אלפי שקלים. "ניסיון החיים שלי אומר לי לא להאמין למה שרואים ולבדוק. על אחד מהסרטונים שלה הדביקו את 'חמ"ל דיבה'. הם מנסים לצייר שמאחורי 'חמ"ל דיבה' עומדת רק הדס קליין, אבל עלה לי החשד שיש אנשים מאחורי הדס קליין והיא רק הפרזנטורית. עלה לי חשד שמאחוריה אחים לנשק".

מלול-גז מקריאה בנקודה זו מתוך פרוטוקול הדיון בבית המשפט כאשר היא שואלת את אהריש אם היא קשורה ל'חמ"ל דיבה'. אהריש השיבה בחיוב. כשנשאלה למשמעות הקשר ציינה שעורך הדין שקשור לחמ"ל דיבה הוא שאסף את החומר הרלוונטי לתביעה והיא מצידה פנתה לחמ"ל דיבה על מנת לקבל עזרה. בנקודה זו שאלה עו"ד מלול-גז אם קיים קשר בין 'חמ"ל דיבה' להדס קליין ואחים לנשק ואהריש משיבה 'כן'. מלול-גז שאלה אם הם שמשלמים את שכר טרחת עורכי הדין או שהכסף מגיע מכיסה הפרטי. אהריש טענה שאינה מבינה את הקשר לדיון, וכשמלול-גז התעקשה לקבל תשובה הורה השופט לאהריש להשיב, וזו ענתה 'גם וגם'.

בהוכחת קשר זה בין אחים לנשק לאהריש ביקשה מלול-גז להוכיח שאין עניין אישי לרמי בן יהודה כלפי אהריש עצמה, והוא מוחה גם נגד אחרים, ולמעשה מדובר בביקורת פוליטית, וההוכחה לכך היא שמאחורי אהריש עומד גוף פוליטי. בנקודה זו, מספרת מלול-גז, קם עורך דינה של אהריש והתכחש לקשר עם אחים לנשק, "ואז אמרתי שאו שהוא משקר או שהעדה משקרת".

מלול-גז מציינת כי השופט בחר להתעלם מההקשר הפוליטי שנחשף במהלך הדין ודברים שלפניו, מה שאיפשר לו לקבוע בפסק דינו מגבלות הרחקה של בן יהודה מאהריש. לטעמה יכול היה השופט לטעון שלמרות שמדובר באירוע פוליטי מעשיו של רמי בן יהודה הם בגדר הטרדה מאיימת ועל כן הוא אוסר זאת, אך בחירתו של השופט הייתה להתעלם ממה שנחשף.

כעת בכוונתה של מלול-גז לערער על הפסיקה שכללה גם מגבלה האוסרת על רמי בן יהודה מלפרסם אודות לוסי אהריש ובעלה, מגבלה שמלול-גז אינה מבינה ואינה מכירה את משמעותה.

לדבריה, לאורך הדיון הטיח בה השופט דברים ואיים עליה שיטיל עליה הוצאות אם לא תשב וכיוצא באלה, אולם היא, כמי שיודעת שהדבר מנוגד לחוק, דרשה שהדברים ייכתבו בפרוטוקול, מה שהרגיז עוד יותר את השופט. בעיניה התנהלות זו של השופט היא מהגורמים לעורכי דין צעירים להסתיר את עמדותיהם הימניות, מה שהיא, כבעלת ניסיון ארוך שנים, כבר לא מתרגשת ממנו, אלא דורשת שהדברים המוטחים בה יופיעו בכתובים מתוך ביטחון שהאמת לצידה.

למעשה מה שאיפשר לשופט לסלול את הדרך למגבלות שהוטלו על בן יהודה הייתה גם ההתעלמות שלו מהקשר שבין אהריש לגוף פוליטי, 'אחים לנשק'. "השופט הפך אותה למישהי שהיא על גבול הפרטי, לא ציבורית, אבל אם היא מקבלת מימון מגוף פוליטי ועושה בזה שימוש בעבודתה העיתונאית, היא הופכת לדמות ציבורית פוליטית, כלומר שחופש הביטוי מולה יותר גדול".