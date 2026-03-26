תיעוד מחיסול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

כוחות חטיבה 5, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, ממשיכים בימים האחרונים בפעילות קרקעית עצימה בדרום לבנון.

במהלך הימים האחרונים חוסלו למעלה מ-30 מחבלי חיזבאללה בקרבות שונים. בין המחבלים שחוסלו, לפחות עשרה פעילי 'כוח רדואן'. החיסולים בוצעו במגוון אמצעים - מירי צלפים מדויק ופגזי טנקים, ועד הכוונת רחפנים תוקפים וסיוע קרוב של מטוסי חיל האוויר.

באחד האירועים המרכזיים ביומיים האחרונים, זיהו כוחות החטיבה חוליית מחבלים שהתבצרה בתוך מבנה ששימש כמרחב היערכות. דקות ספורות לאחר הזיהוי, הכווינו הכוחות תקיפה אווירית מדויקת שהשמידה את המבנה על יושביו.

בנוסף לחיסול המחבלים, עשרות מבנים, פירים ועמדות תצפית הושמדו. כמו כן אותרו מצבורים גדולים של אמצעי לחימה, הכוללים טילי נ"ט, מטענים וציוד צבאי רב שנועד לשמש את המחבלים ביום פקודה.