האסטרטג רוני רימון סבור שלתקרית זיו אגמון, בכיר לשכתו של נתניהו עד אתמול והתבטאויותיו הגזעניות והביקורתיות על נתניהו עצמו ובני משפחתו, לא תהיה השלכה משמעותית על מערכת הבחירות המתקרבת.

לטעמו לא מדובר ב"פיגוע פוליטי" עבור הליכוד. "הרבה פעמים דברים קורים ביום מסוים ונראה שתהיה השפעה דרמטית, אבל בסיכומו של דבר האירוע מתפוגג מהר יותר מכפי שאנחנו חושבים", אומר רימון המעיר כי יתכן ויריביו של נתניהו יעשו שימוש באמירות של אגמון כלפי ראש הממשלה, כולל האמירות בדבר אזהרה מצרית שקדמה לשבעה באוקטובר, אמירות שלטעמו של רימון הן חסרות חשיבות, אך בסופו של יום הדבר "לא יזיז את המחט במילימטר", כלשונו, בין השאר בשל החודשים הארוכים שעוד נותרו עד לבחירות עצמן.

עם זאת מציין רימון כי פרשת אגמון חושפת בעיה אחרת שאמורה להטריד את אזרחי ישראל: "אנשים שעובדים אצל ראש ממשלת ישראל צריכים להיות אנשים נאמנים וחכמים וגם נאמנים אחד לשני. הדברים יצאו החוצה כתוצאה מעימות פנימי, ועימותים פנימיים זה לא דבר טוב עבור ראש הממשלה ועבורנו כמי שרוצים לראות את הלשכה מתנהלת בצורה מופתית, קוליגיאלית ומסודרת".

עצם חשיפת התמלולים מלמדת על יריבויות לא בריאות בלשכת ראש הממשלה ורימון מביע בדבריו תקווה "שראש הממשלה ייצב לשכה שמורכבת מאנשים שיש להם שכל, נאמנים ויודעים לעבוד אחד עם השני בצורה חברית וקולגיאלית. זה דבר מאוד חשוב", הוא אומר ומסכים כי יש בכך כדי ללמד על יכולותיו של צחי ברוורמן שידע לתמרן בלשכה עד שהוצא ממנה.

"כדי לדעת מה קורה בלשכה צריך להיות שם כדי לדעת ולהעריך איך הדברים מתנהלים, נכון או לא, אם יש פרגון הדדי בין אנשי הצוות, האם הם מייעצים נכון לראש הממשלה והאם מה שמדריך אותם זה מה יעשה טוב לראש הממשלה ולמדינת ישראל או שיש להם שאיפות אישיות שעומדות בסתירה לכורח לעבוד רק עבור ראש הממשלה".

בדבריו מציין רימון כי על אף האמירות הגזעניות שמיוחסות לאגמון, הליכוד עודנה המפלגה המגוונת ביותר, זו שבה מחצית מאנשיה מעדות המזרח ומחציתה מהמערב והתפקידים מגיעים לכולם, "לא סתם סטטיסטית המזרחיים נוטים להצביע לליכוד, לעומת הצבעה למפלגת העבודה".

ומה באשר לעצם בחירתו של ראש הממשלה באדם כזה להיות יד ימינו? האם עובדה זו לא עשויה להרחיק מנתניהו מצביעים? רימון מזכיר כי בזמן מינויו של אגמון לא ידע נתניהו שאלו העמדות שהוא מחזיק בהן, שהרי מדובר בדברים שנאמרו בינו לבין מי שבעיניו היו מקורביו. "אי אפשר לדעת מראש מה הדעות החשוכות של כל אדם", משיב רימון ומוסיף: "השאלה היא לא איך הוא קיבל את האדם, אלא איך הוא התנהל כשהדבר נודע, והעובדה היא שאגמון עזב את הלשכה מהיום להיום, בין אם זו החלטה שלו ובין אם נרמז לו לעשות זאת. הוא עזר לראש הממשלה למזער נזקים".