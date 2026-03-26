עורך הדין חיים בלייכר מארגון "חוננו" שיגר מכתב דחוף למפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, ובו דרישה למעצר מיידי והעמדה לדין של נהג משאית ערבי בגין ניסיון רצח.

האירוע המדובר התרחש לפני כשבועיים בכביש היורד להר חומה (מעלה דרגה), כאשר הנהג פגע בעוצמה ברכב יהודי ונמלט מהזירה.

לפי המכתב, האירוע התרחש כאשר "נהג המשאית החל לצפור בפראות לנהגת אחרת בכביש. אחד מנוסעי הרכב הפרטי סימן לנהג המשאית בידו לחדול, או אז החל נהג המשאית לתקוף את הרכב הפרטי. תחילה השליך נהג המשאית חפץ שפגע בגג הרכב, ומיד לאחר מכן סטה במכוון ונגח בעוצמה ברכב הפרטי. כתוצאה מהפגיעה נדחק הרכב מנתיב הנסיעה, עף לעבר אי התנועה והתנגש בעמוד תאורה שקרס מעוצמת המכה". נהג המשאית נמלט מהזירה, בעוד עדי ראייה מתעדים את מספר לוחית הרישוי שלו.

במכתב העלה עורך הדיןכר ביקורת חריפה על תפקוד המשטרה באירוע "כוח משטרה שהגיע למקום בחר שלא לפתוח במרדף אחר המשאית למרות שקיבל את פרטיה, והפנה את הנפגעים להגיש תלונה בתחנה. כשניסה הנהג להגיש תלונה במשטרה סירב היוומנאי בתחנת "עוז" לקבל תלונה פלילית על תקיפה וניסיון רצח, והפנה את הנפגעים למילוי "דו"ח תנועה" רגיל - על תאונת דרכים. שבוע לאחר מכן, ניסה הנפגע להגיש תלונה בתחנת "לב הבירה" בגין פיגוע מכוון, אך גם שם נתקל בסירוב והופנה שוב למסלול של עבירות תעבורה.

עו"ד בלייכר דורש במכתבו לשנות את סיווג החקירה מעבירת תעבורה לפיגוע ניגוח מכוון. "הותרת התיק ללא חקירה ומעצר מיידיים מאפשרים למחבל לשוב על מעשיו ומסכנים אזרחים רבים", נכתב בפנייה. בנוסף, נדרשת המשטרה להוציא צו מעצר נגד הנהג, לגבות עדות מפורטת מעדי הראייה ולאסוף סרטונים ממצלמות אבטחה באזור בטרם יימחקו.

"אנו נתקלים באירועים חוזרים של פגיעה ביהודים באמצעות כלי רכב ומשאיות. פעמים רבות השאלה אם מדובר בתאונה או מעשה מכוון קשה לפיצוח, אך במקרה שלנו לפי העדויות מדובר בפיגוע מכוון וודאי. אנו מצפים מהמשטרה ורשויות החוק והביטחון להתייחסות לתלונות האזרחים ברצינות הראויה ולהביא למעצר ונטרול המחבל - בטרם תינתן לו הזדמנות נוספת לרצח יהודים באמצעות משאית או כל אמצעי אחר", סיכם.