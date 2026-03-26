בעקבות הכרעת בג"ץ שנשים יבחנו: הרב דב ליאור והרב צבי טאו פרסמו מכתב בו הם קוראים לעצור את מבחני הרבנות עד למציאת פתרון שיבטיח את עצמאותה וכבודה של הרבנות הראשית.

לדבריהם, קיימת התערבות של גורמים חיצוניים בענייני הרבנות, בניגוד לדרכה של תורה ולעקרונות שנקבעו בעת יסודה.

במכתב מביאים הרבנים את דבריהם של הרב צבי יהודה הכהן קוק ואביו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, המדגישים התנגדות להתערבות חיצונית בענייני תורה. הם מציינים כי "החיוב של מסירות נפש... הוא לא בלבד לגבי גוים שבאים בכפיה אלא גם בכפיה מאיזה צד שהוא של יהודים".

עוד נכתב כי "התורה עושה שופטים ולא השופטים עושים תורה", וכי אין להסדיר את ענייני הרבנות באמצעות לחץ חיצוני מצד גורמים ממשלתיים או אחרים. לטענתם, סמכות ההכרעה בענייני דת מסורה לרבנות ולרבני ישראל בלבד.

הרבנים מותחים ביקורת על מה שהם מגדירים כהתערבות של גורמים שאינם מוסמכים בענייני קודש, וטוענים כי אין להם ייפוי כוח לעסוק בנושאים אלו. הם מביעים ביטחון כי הרבנים הראשיים יפעלו לעצירת המבחנים עד למציאת פתרון הולם.

בנוסף, מתייחסים הרבנים לרעיון של רבניות פוסקות ודייניות, ומגדירים אותו כנוגד את המסורת וההלכה. לדבריהם, מדובר בניסיון לשנות את מסורת התורה ולהוביל לכיוון שאינו עולה בקנה אחד עם דרכה.

"הרעיון לייצר רבניות פוסקות ודייניות, הוא נגד דת משה ויהודית ונגד רוח האומה בכלל וזה אינו סובל שנויים וויתורים כל עיקר, ובכלל הנסיון כביכול להעמיד רבניות כדרך היהדות הרפורמית המתבוללת בין הגויים, שאינו בא לטובתן של הנשים או לטובת מדינתנו ועמנו, אלא על מנת לקעקע את השו"ע ומסורת התורה וההלכה מדורי דורות ולהעמיד רבנים רפורמים".

בסיום קוראים הרבנים לאברכים וללומדי תורה להימנע מהשתתפות במבחנים הנערכים, כלשונם, בכפייה, ומזהירים מפני פגיעה במעמדה של התורה. הם חותמים בדברי הנביא: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי".