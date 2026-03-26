רומי גונן, ששבה מהשבי ברצועת עזה ומאז הפכה לקול בולט עבור השבים והמתמודדים עם פוסט-טראומה, שיתפה היום (חמישי) את עוקביה ברגע מטלטל שחוותה.

בסטורי כואב שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה, נראית גונן כשהיא דומעת ומותשת בתוך מכוניתה, לאחר שנחשפה לאזעקות בעודה בדרכים.

גונן תיארה כיצד רצף האזעקות תפס אותה פעמיים בזמן נהיגה, חוויה שהפכה עבורה לסיוט ממשי. "זה ישר זורק אותי חזרה לחוסר אונים ופחד לא נשלט", כתבה. "חוויתי את התקף החרדה הכי קיצוני שלי מאז שחזרתי והייתי לבד".

למרות המצוקה הקשה, גונן ביקשה להודות לאזרחים שזיהו את מצבה ולא עמדו מן הצד: "ברוך השם שיש אנשים טובים שישר נרתמו לעזור לי ובזכותם יצאתי מזה. תודה לכם מלאכים, מרגש אותי לחשוב שיש אנשים כמוכם".

מעבר לשיתוף האישי, גונן ניצלה את הבמה כדי לעורר מודעות למצבם של נפגעי טראומה רבים המסתובבים בינינו. "שימו לב לאנשים שצריכים עזרה בחוץ", קראה לציבור. "יש עוד מלא כמוני שמסתובבים ואולי צריכים עזרה. תיגשו, תעזרו".