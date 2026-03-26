הרב רצון ערוסי, לשעבר רב העיר קריית אונו ויו"ר הליכות עם ישראל, פנה במכתב לח"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ושיבח את פעילותו להשבת סמכות בתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות בהליך בוררות.

בפתח דבריו כתב הרב דברי ברכה וחיזוק, והוסיף כי מדובר במהלך משמעותי, "יישר כוחך על שזכית להחזיר את כבשת הרש הלאומית, שנשדדה לצערנו ולדאבון לבנו ע"י הבג"ץ, והיא סמכות בתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות בהליך בוררות".

הרב הדגיש כי סמכות זו היא חלק ממסורת ארוכת שנים בעם ישראל, והדגיש כי אין להירתע מביקורת בנושא, תוך קריאה להתפלל עבור המתנגדים "שיזכו לשוב בתשובה".

עם זאת ציין הרב כי המהלך טרם הושלם, והוסיף כי "עדיין לצערנו, טרם הושבה האבידה הלאומית, שמשפטנו הלאומי, משפט התורה, אינו המשפט הנוהג במדינתנו".

הרב ערוסי קרא לפעול לחקיקה שתכיר בבתי דין לדיני ממונות הפועלים ברחבי הארץ, וציין כי מוסדות אלה הולכים ומתרבים. לדבריו, בתי דין אלו יאפשרו דיון מקצועי ויעיל בסכסוכים ממוניים, באמצעות דיינים בעלי השכלה תורנית, משפטית ומעשית.

בסיום דבריו הזכיר הרב את פעילותו רבת השנים לקידום משפט התורה בישראל, וציין כי זכה לשיתוף פעולה מצד ח"כ רוטמן בתחום זה.