ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, משוחח עם ערוץ 7 על ניהול בירת ישראל בזמן מלחמה ומדבר על האיתנות האזרחית של תושבי העיר.

"אמנם אנחנו עומדים על כ-50% מהאזעקות שיש במרכז אבל אנחנו חווים את המלחמה היטב. סך הכל הירושלים חזקים מתמיד. אנחנו רוצים רק דבר אחד, שצה"ל ינצח ונרגיש הרבה יותר, עם מצב רוח טוב, הרבה יותר חזקים", מציין ליאון.

אחת התובנות המטלטלות שעלו מהמתקפות האחרונות, ובמיוחד מהמתקפה האיראנית הישירה, היא חוסר המעצורים של האויב, שאינו נרתע מפגיעה אפשרית באתרים הקדושים לאסלאם או באוכלוסייה ערבית צפופה. "אין להם, לא דין ולא דיין. איפה שהם יכולים לירות, הם יורים. לצערי הרב, בשבוע שעבר, שעה לפני כניסת השבת, זה היה בדרך לכותל. באמת נס גדול, אבל עוד סטייה של כמה מטרים במרחק אווירי, והם היו נוחתים על הר הבית. יש גם פגיעות במזרח העיר".

האתגר המיגוני בירושלים, עיר המאופיינת בבנייה עתיקה וצפופה, עומד בראש מעייניה של העירייה. ליאון מסביר כי המענה הנוכחי מתבסס על פריסה רחבה של מקלטים ציבוריים ותהליכי התחדשות עירונית ארוכי טווח. "כל המקלטים בעיר פתוחים ומדובר בבין 500 ל-600. התגברנו בעיקר על המחסור הגדול של מקלטים, כשבדירות מסוימות עדיין אין מקלטים ואין ממ"דים. הטוב ביותר הוא שלכל אחד יהיה ממ"ד ליד הבית. לצורך כך אנחנו עושים הרבה התחדשות עירונית - וחלק מכך הוא בניית ממ"דים".

החמ"ל העירוני הפך ללב הפועם של ירושלים. "יושבים שם כל המנהלים הבכירים של עיריית ירושלים, פיקוד העורף, מד"א, כיבוי אש, משטרה, כולם ביחד. יש פה אחדות של כל הכוחות בירושלים. כולם עושים הכל למען התושבים, שירגישו בטוחים".

הוא מציין בגאווה כי למרות המתח - מערכת החינוך חזרה לפעול באופן כמעט מלא: "החלטנו להחזיר את הלימודים לחינוך המיוחד, ולאחר מכן את הקייטנות. יש שם תפוסה של 90% מהתלמידים שמגיעים וזו החלטה לא קלה עם הרבה אחריות".

במקביל להתמודדות עם המלחמה - ירושלים מובילה מאבק דרמטי נוסף - המלחמה על התודעה. ליאון חושף פרטים מפגישה מטלטלת עם בכירי השב"כ בנוגע לניסיונות של המודיעין האיראני לגייס צעירים ישראלים דרך הרשתות החברתיות. "לפני כחודש הייתה לי פגישה עם אנשי שב"כ ומשטרה בה הם שוחחו איתו בנוגע לנושא הזה שטלטל וזעזע אותי. הם ציינו שזה קורה בכל רחבי הארץ שצעירים מגיל 15 עד 20 פשוט מתגייסים לטובת האיראנים בכל מה שקשור להבאת מידע ממקומות שונים. זה מתחיל בבקשה קטנה לצלם את המקום שאתה נמצא בו עם תשלום קטן - ולאט לאט זה הולך ומחמיר".

בתגובה, העירייה יצאה בקמפיין הסברה נרחב. "ביקשנו ממנהל החינוך להקדיש שיעורים מיוחדים לנושא הזה. גם ברשתות החברתיות הפצנו סרטון שמראה את התהליך הזה, איך נער מתגייס בהתחלה בתמימות ולאחר מכן לוחצים אותו. הסרט הזה צבר מעל מיליון וחצי צפיות בכל רחבי הארץ. אני מקווה שאנחנו תורמים להביא את המודעות לצעירים - לא לגעת בדבר הזה. פונים אליך? אל תגיב, אל תענה".

ירושלים משמשת כיום גם כעיר מקלט לאלפי ישראלים שנעקרו מבתיהם. "פגשתי קהילה שהגיעה מערד, הם עדיין בהלם ובמתח. תחשוב שהם יוצאים מהבית מחוסרי כל. אנחנו כאן בעירייה וביחד עם התושבים המקסימים שלנו מתקבצים כדי לעזור להם. אנחנו עומדים על בערך 800 איש מכל רחבי הארץ שאנחנו מארחים כאן בירושלים, ואנחנו קוראים לכולם: תבואו".

באופן מפתיע, דווקא חודש הרמדאן, המהווה בדרך כלל מוקד למתיחות שיא בבירה, עבר השנה בשקט יחסי. "זה אחד הרמדאנים השקטים ביותר בעשרות שנים האחרונות," מעיד ליאון. "היה ממש שקט. כמובן שגם אי אפשר היה לעלות להר הבית ובכלל לעיר העתיקה מנעו מכולם להגיע, וזה חלק גדול מהסיבה לשקט. אבל מעבר לכך, מזרח העיר הרבה יותר רגוע בשנים האחרונות ובטח בשנה הזאת".

לקראת חג הפסח, ליאון מודה כי תוכניות רבות הוקפאו בשל המצב הביטחוני, אך הוא שומר על אופטימיות זהירה. "לצערי כרגע הנושא הזה בהקפאה, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים מה ילד יום. יש לנו תקווה קטנה שדברים ישתנו. ברגע שהמלחמה תסתיים אנחנו מיד חוזרים לשיא הפעילות בירושלים".