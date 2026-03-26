השחקנית סידני סוויני עוררה תגובות זועמות ברשתות החברתיות לאחר שהעלתה הלילה (חמישי) לסטורי באינסטגרם תיעוד משיחת וידאו עם אחיה הקטן, טרנט.

טרנט, המשרת כחייל בחיל האוויר האמריקני, נשלח לאחרונה למשימה מעבר לים על רקע המלחמה מול איראן.

סוויני בת ה-28 ביקשה להפגין פטריוטיות וכתבה לצד התמונה: "לקבל שיחות מאחי תמיד משמח אותי כשהוא מוצב. חושבת על כל הבנים והבנות שלנו מעבר לים ושולחת את אהבתי! תודה על השירות שלכם".

אלא שהמחווה האישית נתקלה בגל עכור של שנאה, ככל הנראה בשל זוגיותה בחודשים האחרונים עם המפיק היהודי-אמריקאי סקוטר בראון (44).

בתגובות לסטורי, שזכו לחשיפה רבה, נכתבו נאצות קשות ואנטישמיות: "היא יוצאת עם יהודי, הגויים ימותו למענו", כתב אחד הגולשים.

אחרים הוסיפו: "אחיה עומד למות למען ישראל", "לא יכול לחכות בשבילו שייפול בשבי", ו-"הוא יהיה מת בעוד שבועיים בשביל היהודים", לצד אימוג'ים של קיא.

לפי דיווח ב"ניו יורק פוסט", טרנט משרת בטייסת חימוש של חיל האוויר מאז 2020 וקודם לדרגת סמל ראשון באוגוסט 2025.