קאיה קאלאס, הממונה העליונה של האיחוד האירופי לענייני חוץ וביטחון וסגנית נשיאת הנציבות האירופית, אומרת כי האיחוד האירופי מקיים מגעים בניסיון להשיג הפסקת אש במערכה הצבאית נגד איראן.

בשיחה עם ערוץ "אל-ערביה" אמרה קאלאס כי האיחוד האירופי נחוש להגיע לפתרון דיפלומטי אשר יסיר את הסכנות הטמונות באיומים האיראניים, כולל נגד ישראל.

היא ציינה כי נציגי האיחוד האירופי מקיימים מגעים עם שותפים באזור כדי לסייע בשיחות המתנהלות בימים אלה בנוגע לסיום המלחמה, ובמסגרת זו צפויה פגישה עם שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן.

עוד אמרה קאלאס כי פקיסטן ומצרים פועלות אף הן למציאת פתרון מדיני, ואולם לדבריה המצב אינו פשוט לאור המרחק הרב בין עמדות ארה"ב ואיראן.

ובתוך כך, איראן דחתה את ההצעה בת 15 הסעיפים שהעבירה ארה"ב לסיום המלחמה, ובתשובתה הרשמית הציגה את התנאים הבאים: תשלום פיצויים לאיראן, הבטחה לאי הישנות המלחמה, הפסקת המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון, והכרה בריבונות האיראנית במצר הורמוז.