הנגנית חנה רחמים הוציאה אתמול (ד') את הקטע המוזיקלי "קמעא", ראשון מתוך אלבום שבדרך.

היצירה שואבת השראה מדברי הירושלמי במסכת ברכות, המתארים את גאולת ישראל כתהליך ההולך ומתגבר בהדרגה. דברי המקור מובאים בפתיחת הפרסום ומלווים את רוח היצירה כולה.

לדברי רחמים, עוד בטרם הקלטת הקטע היא דמיינה אותו "ירוק ופורח ומלבלב", כביטוי לגאולת אדמת ארץ ישראל. היא הוסיפה כי זו הגאולה אליה היא מייחלת, "להתהלך בארץ ישראל ללא פחד, בגאווה, בשמחה".

רחמים הביעה תקווה כי היצירה תיגע גם בלב המאזינים, "מקווה שהקטע הזה ירקיד גם לכם את הלב, במיוחד בימים אלו". עוד הוסיפה כי היא מייחלת לימים של הודיה, "ושנזכה לומר רק מזמור לתודה על כל הניסים ובעז"ה בקרוב גאולה ברחמים גדולים, קמעא קמעא ובמהרה".

הקטע הולחן על ידי רחמים עצמה, כאשר על העיבוד חתומים רחמים ואלישיב רשף. רשף אף היה אחראי על ההפקה המוזיקלית, התכנותים, המיקס והמאסטרינג.

בביצוע השתתפו נגנים נוספים, בהם אבנר סיטרוק בגיטרות, בס ופסנתר, וכן שרון אביבי. רחמים עצמה ניגנה בחליל ובסקסופון.