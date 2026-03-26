על רקע המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף המגבילות התקהלויות: מועצה האזורית בנימין השיקה מרכת שנועדה לאפשר לציבור המתפללים לשמור על שגרת התפילה תוך הקפדה מלאה על שמירת חיי אדם והנחיות הביטחון.

המערכת החכמה מאפשרת לתושבים לאתר מנייני תפילה קרובים מבוססי מיקום, להתעדכן בזמני תפילות בזמן אמת ולהירשם למניין בצורה המבטיחה עמידה במגבלות כמות המשתתפים. בנוסף, הפלטפורמה מסייעת בהקמה וניהול של מנייני חצרות באופן מאורגן ובטוח.

ראש המועצה הדתית בנימין, הרב ישי איתן: "אנו רואים חשיבות עצומה בהקפדה על הנחיות פיקוד העורף ושמירה על ערך חיי אדם מחד, ומאידך על שמירת שגרה של חיי תורה ותפילה. בכך אנו שותפים לקיומה של הקומה הרוחנית גם בימי מלחמה".