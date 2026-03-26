צה"ל מפרסם הערב (חמישי) פרטים חדשים על מבצע רחב היקף להשמדת תעשיות הייצור הצבאיות של איראן.

לאורך היממה האחרונה, למעלה מ-60 מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלימו מספר גלי תקיפה עצימים שבהם הוטלו יותר מ-150 חימושים על אתרים אסטרטגיים ברחבי טהרן ובמרכז איראן.

מוקד התקיפות אתמול היה המתקן המרכזי והרגיש ביותר של משטר הטרור האיראני לייצור טילים ומערכות הגנה בפארצ'ין.

בין היעדים שהושמדו במרחב זה: מפעל ליציקת ומילוי ראשי קרב בחומר נפץ, אתר ערבול ויציקת מנועים לטילים בליסטיים, מרכז לייצור רכיבים קריטיים לפיתוח טילים המבוססים על מנוע דלק מוצק ואתר לייצור מערכות הגנה שנפרסו לאורך השנים באתרים אסטרטגיים ברחבי המדינה.

המבצע נמשך גם במהלך הלילה האחרון, כאשר חיל האוויר הרחיב את פעילותו לעבר מחוז איספהאן. בגל התקיפות הלילי הושמדו אתר ייצור מרכזי של יחידת "כוח קדס", תעשייה צבאית לייצור מערכות הגנה ואתרי ייצור נוספים של אמצעי לחימה.

בצה"ל מדגישים כי הנזק ליכולות הייצור הוא משמעותי ביותר, שכן האתרים שהותקפו היוו את חוט השדרה של מערך הטילים וההגנה ששימש לא רק את המשטר בטהרן, אלא גם את שלוחות הטרור שלו באזור - בראשן חיזבאללה בלבנון והחות'ים בתימן.

"צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות הצבאיות של המשטר", נמסר בהודעת צה"ל, "על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים".