נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (חמישי) למערכה מול איראן במהלך ישיבת הקבינט בבית הלבן.

לדבריו, למרות הטון הלוחמני מצד טהרן, המשטר האיראני נמצא בנקודת שפל היסטורית ומחפש נואשות מוצא מהמלחמה.

"האיראנים מתחננים לעשות עסקה, לא אני", הצהיר טראמפ. "הם לוחמים נוראיים אבל מנהלי משא ומתן טובים. הם עברו אסון והם הובסו. יש להם הזדמנות לנטוש את השאיפות הגרעיניות שלהם, ואם לא יעשו זאת - אנחנו נהיה הסיוט הגרוע ביותר שלהם. בינתיים, נמשיך להפציץ אותם".

טראמפ חשף כי ארה"ב מנהלת "שיחות רציניות עם האנשים הנכונים" דרך מתווכים, וציין כי האיראנים אותתו על רצינותם כשאיפשרו לשמונה מכליות נפט לעבור ללא הפרעה במצר הורמוז, "האיראנים נתנו לנו מתנה כדי להוכיח שהם רציניים ואפשרו לשמונה מכליות נפט לעבור במצר הורמוז. הספינות שעברו היו עם דגל פקיסטן. והם אפילו נתנו לעוד שתי ספינות לעבור".

למרות זאת, הנשיא נותר נחוש: "לא נאפשר להם לגבות תשלום על מעבר במצר. גם אם נחסל 99% מהיכולות שלהם ויישאר אחוז אחד - זו עדיין בעיה. להשתלט על הנפט שלהם זו אחת האפשרויות שעל השולחן".

טראמפ סיכם בביטחון וחזר על הערכתו המקורית: "יידרשו עוד ארבעה עד שישה שבועות של לחימה כדי להשיג את היעדים. איראן הייתה משתמשת בנשק גרעיני נגד ישראל ונגד שכנותיה - אנחנו הגענו ומנענו את זה".

סטיב וויטקוף, השליח המיוחד למזרח התיכון, ציין בישיבה כי "בסבבי השיחות של איראן היה ברור שלא ניתן להגיע להסכם לגבי העקרונות - לא עוד העשרה, לא עוד שמירת אורניום מעושר, סגירת מתקני ההעשרה. שוב ושוב שמענו מהאיראניים כי יש להם זכות מוקנית להעשרה, וכי יש להם די אורניום להפקת 11 פצצות גרעין".

וויטקוף הוסיף כי "זה מספיק כדי להבין שלא הייתה להם כוונה להגיע להסכם כמו שאתה רצית. היינו בתמימות דעים שבאיראן מנסים למרוח זמן עד להגעת נשיא חלש. הצגנו תוכנית 15 נקודות שהועברה דרך ממשלת פקיסטן, המשמשת כמתווכת. הונחנו לשמור על סודיות - אבל ניתן לומר שיש איתות כי אפשרי שנגיע לעסקה - איראן מחפשת נתיב יציאה".

סגן הנשיא, ג'יי-די ואנס, חיזק את הדברים והוסיף: "יש לנו עכשיו את היכולת להשתמש בכל הכלים כדי להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני".