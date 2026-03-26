קריסת המבנים וקולות הקשר מהתקיפה דובר צה"ל

צה"ל פרסם הערב (חמישי) תיעוד וקולות קשר מרשימים מפעילות חיל האוויר בלב ביירות.

לאורך היממה האחרונה, בהכוונת אגף המודיעין, תקפו מטוסי קרב יותר מ-100 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בבירת לבנון.

בין היעדים שהותקפו והושמדו כליל היו בניינים רבי קומות בלב השכונות הדרומיות של ביירות. על פי המודיעין, מבנים אלו שימשו כמפקדות מבצעיות של יחידת העילית 'כוח רדואן' וכמרכזי שליטה ובקרה של צמרת חיזבאללה.

בתיעוד הקשר שנחשף נשמעים הטייסים מקבלים את האישור הסופי לתקיפה: "קיבלתי רשאי, המבנה קרס לגמרי", דיווחו הכוחות לאחר שפצצות השמידו את תשתיות הטרור.

"צה"ל פועל בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", נמסר.