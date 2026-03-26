ישיבת רועה ישראל ביצהר פרסמה ניגון לפסח תחת הכותרת "יום שכולו טוב", המבוסס על תפילת "הרחמן" הנאמרת בליל הסדר בקהילות אשכנז.

הניגון מושר בישיבה בימי הפסח ובשעות של שירה ותפילה, בהובלת ראש הישיבה הרב דוד דודקביץ' ובהשתתפות תלמידים וחברי מקהלה.

התפילה, שמקורה במנהג קדום ומופיעה בין היתר בספר "קיצור השל"ה", מבטאת בקשה ל"יום שכולו טוב" ולימות המשיח. היא נאמרת במסורת האשכנזית בליל הסדר ולעיתים גם במהלך ימי החג, כחלק מהכמיהה לגאולה שלמה.

הלחן לניגון נכתב בידי המלחין בן ציון שנקר, אשר חיבר אותו במקור למילים אחרות הקשורות לעבודת בית המקדש. בישיבה מציינים כי מאז שהובא הניגון על ידי הרב דוד דודקביץ', הוא הפך לחלק מהווי השירה והעבודה הרוחנית במקום.

בישיבה מספרים כי פרסום הניגון נעשה "בימי הודאה על ניסי ה' המרובים הפוקדים את ארצנו ואת אחינו בני ישראל", לצד תחושת משבר המלווה את תהליך הגאולה, "להמשך בקשת ישועת ישראל והמשך תהליך גאולתנו ופדות נפשנו".

הביצוע כולל שירה של הרב דודקביץ' לצד מנכ"ל הישיבה יהושע גלברד וישעי הנדלר, בליווי מקהלה רחבה. העיבוד וההפקה המוזיקלית נעשו בידי ידידיה קליין ורון חניה, בהשתתפות נגנים ואנשי צוות נוספים.