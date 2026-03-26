המהלך לבחירת רב לעיר תל אביב-יפו יוצא לדרך באופן רשמי: הוועדה לבחירת רב העיר, בראשות דיין בית הדין הגדול בדימוס, הרב יעקב זמיר, התכנסה היום (חמישי) וקבעה את המועד הסופי לקיום הבחירות.

על פי החלטת הוועדה, הבחירות יתקיימו ביום ראשון, ט' באייר, 26.4. ההצבעה תיערך באולם המועצה הדתית תל אביב שברחוב אורי 1, בין השעות 15:00 ל-17:30. את עבודת הוועדה מרכז מזכיר הוועדה, צוריאל פורת.

קביעת התאריך החדש מגיעה לאחר שבג"ץ נדרש לסוגיית עיתוי הבחירות. בג"ץ דחה על הסף את הניסיונות לבטל את ההליך או לשנות את הרכב הגוף הבוחר, אך מנגד קיבל את הטענה של המתמודדים ששירתו במילואים.

בעקבות עתירות של רבנים המשרתים במילואים ומתמודדים על התפקיד, אשר לא יכלו להיות נוכחים בתאריך המקורי בשל שירותם הפעיל, הורה בג"ץ לדחות את המועד על מנת להבטיח הליך הוגן ושוויוני לכלל המועמדים.

בהתאם להחלטה, המועמדים לתפקיד יגישו את מועמדותם לוועדת הבחירות כנדרש בחוק ובתקנות. המועד החדש ופרוטוקול הוועדה פורסמו באתר המשרד לשירותי דת.

במשרד לשירותי דת הביעו סיפוק רב מהגיבוי המשפטי שקיבל המשרד בנוגע לתקינות הגוף הבוחר.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, מסר: "המשרד לשירותי דת פעל לאורך כל הדרך בהתאם לחוק וללא דופי. החלטת בג"ץ מוכיחה כי עבודת המטה של המשרד הייתה סדורה, שקופה ומקצועית ביותר, תוך הקפדה על כל פרט בהכנת הגוף הבוחר. אנו נחושים להשלים את ההליך בצורה המכובדת והראויה ביותר, כדי להבטיח לעיר תל אביב הנהגה רוחנית שתשרת את כלל תושביה".