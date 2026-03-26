כמידי שנה וחרף המצב הבטחוני, הגיע הבוקר (רביעי) יו"ר ועד כפר חב"ד, הרב שמעון רבינוביץ', לביקור אצל מפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, כדי להודות על העמידה לצד כפר חב"ד והסיוע המתמשך לאורך השנה.

כמיטב המסורת, העניק יו"ר ועד כפר חב"ד למפקד המחוז ולקציניו הבכירים סט מצות שמורות לליל הסדר וספר תהילים מעור, כאות הוקרה על פעילותם.

הפגישה נערכה תוך כדי הערכת מצב מחוזית. הרב רבינוביץ' בירך את הקצינים הבכירים ב"פסח כשר ושמח" והביע את הערכתו על הפעילות האינטנסיבית לשמירה על הביטחון בזמן מלחמה כמו בזמן שגרה.

הרב רבינוביץ' ציין גם את תמיכתו של השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר בצרכי הכפר.

מפקד המחוז הודה ליו"ר ועד כפר חב"ד ואיחל להמשך וחיזוק שיתוף הפעולה בין כוחות הביטחון לבין הנהגת הכפר והתושבים.