בפעילות מבצעית משותפת ומורכבת, עצרו הערב (חמישי) לוחמי הימ"מ, בהכוונת שירות הביטחון הכללי ובפיקוד חטיבת שומרון, מחבל חמאס בעיר שכם.

המחבל, תושב דיר אבו משעל, ביצע בשנת 2008 מספר פיגועי ירי במרחב דיר קדיס, שבהם נפצעו אזרחים ישראלים.

מאז ביצוע הפיגועים, נמלט המחבל והסתתר במשך שנים ב"מעצר הגנתי" במנגנוני הביטחון הפלסטינים, מה שהיווה בפועל מקלט עבורו מפני רשויות הביטחון הישראליות.

היום, עם יציאתו של המחבל מהמקום בפעם הראשונה מזה שנים, זיהו כוחות הביטחון את ההזדמנות המבצעית ופעלו למעצרו.

במהלך הפשיטה של לוחמי הימ"מ בשכם, ניסה המחבל להימלט מהכוחות. בתגובה, ביצעו הלוחמים ירי מדויק לעבר פלג גופו התחתון, ניטרלו את ניסיון ההימלטות ועצרו אותו.

המחבל קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן הועבר להמשך חקירה בשירות הביטחון הכללי.