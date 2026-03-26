צה"ל הודיע הערב (חמישי) כי חיל האוויר, בהובלת פיקוד הצפון, חיסל אמש בכפר חג'יר את חסן מוחמד בשיר, מפקד בכיר במערך הנ"ט של ארגון הטרור חיזבאללה.

בשיר היה דמות מפתח במערך ההתקפי של הארגון ופיקד על מאות מתווי טרור וירי נ"ט שבוצעו לעבר יישובי הצפון וכוחות צה"ל במהלך השנתיים האחרונות.

על פי הצבא, בשיר לא רק פיקד על חוליות מבצעות בשטח, אלא גם פעל בחודשים האחרונים להכשרת מחבלים רבים במערך הנ"ט מצפון לליטאני.

במקביל לחיסול, קיים מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, הערכת מצב בתוך שטח דרום לבנון וחשף נתונים על התקדמות התמרון.

לדבריו, "הרחבנו את הפעילות הקרקעית שלב אחד קדימה כדי להרחיב את מרחב האבטחה, אנחנו פועלים על-פי תוכנית סדורה על מנת לפגוע ולדחוק את האויב ולהרחיק איום למען הגנה טובה יותר על תושבי הצפון".

האלוף מילוא פירט את הישגי הכוחות עד כה: "אנחנו רואים הישגים משמעותיים הן בתקיפות מהאוויר והן בהתקפה של לוחמינו בדרום לבנון שנתקלים באויב פנים אל פנים. עד כה חיסלנו יותר מ-750 מחבלים, השמדנו תשתיות בכל רחבי לבנון ואנחנו ממשיכים את הפגיעה העמוקה במרכזי הכובד של הארגון. אנחנו מפעילים לחץ על חיזבאללה, דוחקים אותו צפונה ומשמידים לו יכולות".

האלוף פנה בדבריו גם לתושבי הצפון הנמצאים תחת אש: "אני רוצה לחזק את תושבי הצפון בתקופה מורכבת זו, אני מודע לקושי איתו אתם מתמודדים ביום יום. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו פועלים במאמץ נרחב לפגוע ביכולות השיגור של הארגון בכלל האמצעים העומדים לרשותינו. המשימה שלנו ברורה עד אחרון החיילים - להגן עליכם ולפגוע פגיעה קשה בחיזבאללה, כזו שתגרום לו להתחרט שפתח בלחימה מולנו".