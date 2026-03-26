מטען חבלה אותר בבסיס חיל האוויר מקדיל בפלורידה, המאכלס את פיקוד המרכז (CENTCOM) ופיקוד הכוחות המיוחדים.

לפי הודעת ה-FBI, השניים שעומדים מאחורי המעשה הם אח ואחות. נגד השניים הוגשו כתבי אישום חמורים: האחות נעצרה בארצות הברית ומואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי חקירה.

החשוד המרכזי, שנגדו עומדים אישומים בגין עבירות חומרי נפץ, נמצא כעת מחוץ לגבולות ארה"ב, וה-FBI עדכן כי הוא אותר בסין.

"ה-FBI, יחד עם שותפינו, ימשיך לרדוף אחר כל האחראים למעשה ולהבטיח שהם יובאו לדין, לא משנה היכן הם נמצאים", הבהיר ראש ה-FBI בהודעתו.