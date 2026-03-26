כתב האישום שהוגש נגד רס"ן במילואים בחיל האוויר ונגד שותפו הותר הערב (חמישי) לפרסום, וחושף פרשה ביטחונית חמורה של סחר בסודות מדינה עבור רווחים מהימורים.

על פי כתב האישום, הקצין ניצל את הגישה שניתנה לו לידיעות סודיות ביותר על תקיפות צה"ל באיראן ובתימן כדי לאפשר לחברו להמר על מועדי המבצעים בפלטפורמת ההימורים הבינלאומית "פולימרקט".

על פי כתב האישום, השניים, שהכירו מעבודתם המשותפת, רקמו "הסכם שוחד", במסגרתו הקצין העביר לחבר מידע מסווג על "מבצע עם כלביא" - תקיפה רחבת היקף של חיל האוויר באיראן שיצאה לפועל ביוני.

החבר השתמש במידע כדי להמר בפלטפורמת פולימרקט, המאפשרת למשתמשים להמר על אירועים עתידיים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. השאלה עליה הימרו הייתה: "האם תתרחש פעולה צבאית ישראלית נגד איראן לפני יולי?"

כתב האישום מתאר רגעים דרמטיים ב-12 ביוני 2025: הקצין שהה בבסיס חיל האוויר לקראת המבצע והשתתף בתדריך חסוי בו חתם על הצהרת סודיות.

מיד לאחר התדריך, שלח הקצין הודעת ווטסאפ לחבר ועדכן אותו כי התקיפה תבוצע בלילה, תוך שהוא מציע להגדיל משמעותית את סכום ההימור. כאשר המריאו המטוסים, שלח הקצין הודעה נוספת: "זה כבר קורה".

השניים זכו ברווח של כ-128,000 דולר מהימורים אלו, אותם חילקו ביניהם בהמשך. הקצין קיבל את חלקו במטבעות קריפטוגרפיים שהומרו ל-200,000 ש"ח במזומן.

הפעילות האסורה לא נעצרה באיראן. בספטמבר 2025, פעל הקצין בשירות מילואים שעסק בפעילות רגישה בגבולות תימן. השניים חזרו על אותה שיטת פעולה, והימרו בהצלחה על תקיפה ישראלית בתימן בתאריכים 16 ו-19 בספטמבר.

בתחילת ינואר השנה, עדכן הקצין על "התחממות" ותקיפה קרובה נוספת באיראן. אולם בשלב זה, החבר נחשף לפרסומים ברשת שסימנו את הפרופיל שלו כבעל "מידע פנים" פוטנציאלי. מחשש לחשיפה, השניים תיאמו מחיקת הודעות ווטסאפ וצילומים כדי להכשיל חקירה עתידית.

השניים מואשמים בעבירות חמורות של מסירת ידיעה סודית, לקיחת ומתן שוחד, ושיבוש הליכי משפט. החבר מואשם בנוסף בעבירת ריגול חמור.

הקצין מואשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית, לקיחת שוחד ושיבוש הליכי משפט. החבר מואשם במסירת ידיעה סודית, ריגול חמור, מתן שוחד ושיבוש הליכי משפט.

המדינה מבקשת מבית המשפט לחלט את מכשירי הטלפון, המחשבים, וכן כספי מזומן וקריפטו בשווי מאות אלפי שקלים שנתפסו אצל הנאשמים..