בקיץ הקרוב הייתה אמורה נבחרת איראן לשחק במסגרת גביע העולם בכדורגל, מונדיאל 2026 שיתקיים בארה"ב, קנדה ומקסיקו.

בשל מבצע "שאגת הארי" והמלחמה מול ארה"ב, נראה כי סיכוייה של איראן לשחק בבית המקדים שיתקיים בארה"ב שואף לאפס.

אם וכאשר בכל זאת איראן תופיע במונדיאל, היא כנראה תעשה זאת ללא אחד מכוכביה הגדולים ביותר, חלוצה סרדאר אזמון.

החלוץ שמשחק בקבוצת אל-אהלי מאיחוד האמירויות לצידו של חלוץ נבחרת ישראל לשעבר, מונאס דאבור, הצטלם לאחרונה עם שליטי דובאי ואבו דאבי, אשר בעיניי המשטר באיראן נחשבים לאוייבים ושותפים של ישראל וארה"ב.

כתוצאה מכך החליטו באיראן לנקוט בצעדים נגד החלוץ שכבש 57 שערים ב-91 הופעות במדים הלאומיים של איראן, כאשר בתחילה פעלו אלה להרחיקו ממדי הנבחרת והודיעו לו כי הוא אינו מוזמן עוד לסגל הנבחרת.

היום (חמישי) המשיך המשטר הרצחני בסנקציות נגד החלוץ, כאשר נכסיו של אזמון הוחרמו כולם על ידי השלטון.

חלוץ הנבחרת האיראנית לא לבדו, כאשר גם נכסיו של השופט הבינלאומי, עלירזא פגאני האיראני שכל חטאו היה שצולם ביולי האחרון לצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעת טקס חלוקת המדליות בגביע העולם למועדונים, נתפסו והוחרמו על ידי משטר האייתולות.