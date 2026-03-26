דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין חשף הערב (חמישי) כי כיום יש מעל 100 אלף משרתי מילואים בכלל הגזרות "כדי לייצר עתיד בטוח יותר".

הוא הוסיף כי "החיסולים לא יעצרו, נמשיך לחסל את כל מי שמאיים על ישראל".

דפרין התייחס לאזהרת הרמטכ"ל על מחסור חמור בכוח אדם ואמר: "אנחנו חסרים כ-15,000 חיילים מתוכם 7,000-8,000 לוחמים, שטח הפנים של המשימות התרחב, נדרשים עוד כוחות ואנחנו צריכים להיות ערוכים למשימות העתיד. הרמטכ"ל מחויב להביע את עמדתו. צריך לחוקק את חוק הגיוס, לחוקק את חוק המילואים, להאריך את הסדיר".

במקביל עדכן כי צה"ל מעמיק את הפגיעה בתעשיות ייצור אמצעי הלחימה של משטר הטרור האיראני, כאשר עד כה הותקפו יותר מ-1,000 מטרות של תעשיות אלו. המאמץ המתמשך מובל על ידי חיל האוויר, אגף המודיעין ואגף המבצעים במסגרת מבצע "שאגת הארי".

הפעילות המבצעית כוללת פגיעה שיטתית בפסי ייצור שלמים במטרה לגרוע את יכולות הייצור, הפיתוח והמחקר של התעשיות האיראניות.

לאורך שנים פיתח המשטר מערך רחב לייצור טילים בליסטיים, כלי טיס בלתי מאוישים, לוויינים ומערכות הגנה ימיות.

הפיתוח האיראני מתבצע בשילוב חברות פרטיות הפועלות בתיאום הדוק עם גופי הביטחון של המשטר, ובראשם משמרות המהפכה. חלק מאמצעי הלחימה המיוצרים במתקנים אלו מועברים לשלוחות הטרור ברחבי המזרח התיכון ומשמשים לפגיעה בישראל וביציבות האזורית.

לפי נתוני הצבא, התקיפות נועדו לסכל את מאמצי ההתחמשות האיראניים המאיימים על המרחב כולו. המבצע נמשך תוך מיקוד בתשתיות אסטרטגיות שנועדו לייצור אמצעי לחימה מתקדמים והפצתם לגורמי טרור.