בחודש ספטמבר הקרוב תחל נבחרת ישראל בכדורגל את קמפיין ליגת האומות בו תקווה לעשות צעד גדול בדרך אולי לטורניר ראשון גדול מאז 1970.

הערב (חמישי) התארחה הנבחרת הישראלית בצל המלחמה מול איראן בטביליסי מול נבחרת גיאורגיה המקומית והפתיחה לא בישרה טובות.

כוכבה הגדול של נבחרת גיאורגיה, הקפטן חביצ'ה קרבצחליה, שחקנה של אלופת אירופה פאריס סן ז'רמן היה גדול על הנבחרת ועם צמד שערים בשתי המחציות העלה את המקומיים ליתרון כפול בדקה ה-54.

נדמה היה כי ישראל בדרך לסיים משחק ידידות עם הפסד מתסכל, אך זו שוב הוכיחה כי במשחקי ידידות היא בין הטובות באירופה.

חילופים של מאמן הנבחרת רן בן שמעון הביאו למפנה על כר הדשא ומה שהחל בשער של המחליף גיא מזרחי בדקה ה-61, בבעיטה שהטעתה את שוער ליברפול האנגלית, המשיך כעבור 4 דקות בלבד עם שער של מחליף טרי לא פחות - עומרי גאנדלמן שכבש שער נהדר בכדור חוזר.

ישראל לא הייתה רחוקה מלכבוש שער ניצחון מרגלי ירדן שועה, אך זה נגמר לבסוף בתיקו 2:2 מכובד וכזה שמשאיר תקווה לנבחרת לקראת קמפיין אירופי חשוב.