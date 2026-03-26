מפלגת ש"ס תקפה הערב (חמישי) בחריפות את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, זאת בעקבות השתלחותו ביושב ראש המפלגה, חבר הכנסת אריה דרעי.

הביקורת מצד ש"ס הגיעה לאחר ראיון שהעניק בנט ל'וואלה', בו התייחס לאפשרות של הקמת ממשלה משותפת עם יאיר גולן.

במהלך הראיון נשאל בנט האם ישב עם גולן בממשלה והשיב: "אקים ממשלה שמבוססת על 'ברית המשרתים'. מי שיכול להיות בטנק, יכול להיות בממשלה". בנט הוסיף וטען: "גולדקנופף ודרעי, שפועלים נגד צה"ל, לא יותר קרובים אליי".

בתגובה לדברים, הגדירו בש"ס את הראיון כ"מופע מבוהל" וטענו כי בנט הגיע לריאיון כשהוא מצויד באוזנייה שבאמצעותה יועציו הכתיבו לו להסית נגד החרדים.

"עצוב שזה מה שיש לו למכור לעם ישראל בעיצומה של מלחמה - המשך הסתה ויצירת קרע בעם", נמסר מטעם המפלגה.

בש"ס הוסיפו לתקוף את בנט והזכירו את תקופת כהונתו כראש ממשלה: "האיש שהקים ממשלה עם מנסור עבאס והאחים המוסלמים, מעז לבקר את נתניהו על ביטחון וניצחון. מביך. אפילו בגוש האופוזיציה הבינו שהוא בדיחה".