על חודו של קול. דירקטוריון מנהלת ליגת העל בכדורסל, ליגת ווינר סל, הודיע הערב (חמישי) כי בתום ישיבה ארוכה שבסופה נערכה הצבעה, הוחלט להמשיך ולחכות לקיום המשכה של עונת 2025/26 של ליגת העל בכדורסל בישראל ולא בחו"ל.

כזכור, עם התארכות מבצע "שאגת הארי", הכינו במנהלת ליגת העל בכדורסל מספר תרחישים ודרכי פעולה בכל הקשור להמשכה של עונת המשחקים הנוכחית ולמען קיומה בצורה הספורטיבית ביותר, כזו שתבטיח את שלומם של השחקנים ואנשי המועדונים.

בין האפשרויות שנדונו הייתה קיומה של 'בועה' - מקום בחו"ל שיארח את כלל קבוצות ליגת העל בכדורסל להמשך סיום העונה, הרחק מהאוהדים ומישראל.

בתום ישיבה ארוכה ואמוציונאלית שקיימו הערב, הצביעו ראשי הקבוצות לשלול לחלוטין את האפשרות לקיים את המשחקים בחו"ל וכך למעשה לחכות עד לסיום המבצע או לכל הפחות עד שיתאפשר המשך העונה בישראל.

על פי ההחלטה, כדי לקיים את כלל המשחקים בישראל בתוך לוח הזמנים הצפוף, יחכו ראשי הליגה עד ל-18 באפריל לכל המאוחר ביותר, ארבעה ימים לאחר המועד של פקיעת הוראת השעה על מצב חירוף בעורף שישנו כרגע. אם מצב החירום יוארך, עונת המשחקים הנוכחית בליגת העל בכדורסל תעמוד בסכנה ובסימן שאלה, בדרך אולי לעונה נוספת בה לא תוכרע זהות האלופה.

מי שהצביעו בין היתר נגד קיום המשחקים בחו"ל היו מכבי ת"א, גליל עליון, הפועל חולון, קרית אתא, רמת גן, הפועל ב"ש, ראשון לציון והרצליה, כאשר שתי האדומות הבכירות של הליגה - הפועל ירושלים והפועל ת"א דווקא הצביעו בעד המשך העונה בחו"ל ובלבד שזו תימשך מה שיותר מהר.

בהודעה מטעם מנהלת הליגה נכתב כי "דירקטוריון ליגת ווינר סל החליט על חידוש משחקי הליגה ביום 18 באפריל 2026 לכל המאוחר, בהתאם להוראת השעה על מצב חירום בעורף עד ליום 14 באפריל 2026. בנוסף, הוחלט כי הליגה לא תתקיים במתכונת “בועה" מחוץ לישראל.

ליגת ווינר סל תפעל בימים הקרובים לגיבוש מתכונת המשחקים האופטימלית, בהתאם לנסיבות הביטחוניות, ותמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים הרלוונטיים, על מנת לאפשר את קיום הליגה באופן ספורטיבי, בטוח ויעיל- לטובת הקבוצות, השחקנים והקהל", נכתב.

ארי שטינברג, יו"ר ליגת ווינר סל אמר: "נמשיך לפעול לילות כימים כדי להחזיר את הכדורסל לפעילות ולבנות את התשתית הטובה ביותר להמשך העונה. נעשה זאת באחריות ובשיתוף פעולה עם כלל הגורמים, ואני מבקש להודות לחברי הדירקטוריון ולקבוצות על ההירתמות המשותפת להחזרת הליגה למען האוהדים".