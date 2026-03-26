התובע הכללי של טקסס, קן פקסטון, הודיע (חמישי) על ביטול התוכנית להקמת "עיר שריעה" במחוז קאופמן, שהייתה אמורה לפעול על פי חוקי ההלכה האיסלאמית ("שריעה").

בהודעה שפרסם בעניין זה ציין פקסטון כי הוגי התוכנית תכננו להקים עיר היכולה לשכן עד 20,000 אזרחים זרים, והדבר עורר דאגה רבה בקרב התושבים המקומיים הן בהיבט של סיכון לביטחון הלאומי והן בעומס העשוי להיווצר על אספקת המים באזור.

התובע הכללי ציין כי בשל הסיכונים שמציבה חדירת חוקי השריעה לטקסס הוא פעל לבלום את התוכנית "הבלתי חוקית", לדבריו, ש"מבקשת לערער את החוקה ולפגוע באורח החיים האמריקאי".

היוזמה להקמת "עיר שריעה" באה מהמרכז האסלאמי במזרח פלנו (East Plano Islamic Center - EPIC) דרך חברה למטרות רווח בשם Community Capital Partners, והיא כללה הקמה של יותר מאלף יחידות דיור, מסגד חדש, בית ספר דתי K-12, מכללה קהילתית, חנויות, מגורים לקשישים, פארקים ומתקני ספורט.

המפתחים תיארו זאת כקהילה "ידידותית למוסלמים" שתאפשר למשפחות להתגורר קרוב למסגד ולקיים את אורח החיים הדתי בקלות (תפילות, אוכל כשר להלכה, לבוש).

עוד טענו היוזמים כי הקהילה תהיה פתוחה לכל הדתות, לא תחייב ציות לשריעה כחוק אזרחי, ותפעל לחלוטין תחת חוקי ארה"ב וטקסס. השריעה, לדבריהם, היא עניין אישי (תפילה, תזונה, לבוש) ולא מערכת משפטית.