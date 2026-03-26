אביעד אלחנן וולנסקי, לוחם (22), לוחם בשריון בגדוד 77 של עוצבת "סער מגולן" ותלמיד שיעור ד' בישיבת ההסדר באיתמר נפל היום (ה') כתוצאה מירי נ"ט במסגרת פעילות בגבול לבנון.

זהו החלל השמיני של הישיבה במלחמה הנוכחית לאחר נפילתם של דוד מאיר, דובי כוגן, מתניה אלסטר, אוריאל אביעד סילברמן, אורי יצחק חדד, אלעד פינגרהוט וידידיה בלוך.

ראש ישיבת איתמר הרב יהושע ון-דייק ספד לתלמידו: "אלחנן הוא העילית שבעילית, השופרא דה- לה שופרא מקרב בחורי הישיבה. בחור צנוע, עניו, שקט שהגיע לשריון בדומה לאביו. בחור ששמח בחלקו, ממתמידי ומשכימי בית המדרש שהקפיד באדיקות בתפילות, סיים ש"ס משניות, בחור מהמובחרים ביותר שהגיע אלינו מישיבת חורב. בשבת זכור בחופשה מהצבא מייד הגיע לישיבה והענקתי לו ספרים חדשים של הישיבה. שמר על קשר הדוק עם כל הרבנים, אהב בכל מאודו את הצבא, היה סופר אחראי, מקצוען וממושמע, תמיד נטל על עצמו באהבה כל מטלה ותפקיד התנדבותי, תמיד קיבל הכל ברוח ועין טובה".

וולנסקי, הי"ד הוא תושב הר חומה בירושלים, בנם של אלישבע ותא"ל (מיל') יאיר וולנסקי ששימש במלחמה כמבקר אירועי השביעי באוקטובר מטעם מערכת הביטחון ואח לזוג תאומים. וולנסקי הוא נכדו של הרב עודד וולנסקי , מראשי רבני ישיבת "הר המור. אביו, יאיר. דודו ודודתו אבי ואביטל וולנסקי נרצחו בפיגוע באינתיפאדה השנייה בדרכם חזרה לביתם בעלי. בנוסף, הוא בן דודו של אלחנן קליין הי"ד שנרצח בפיגוע במהלך מלחמת התקומה הנוכחית. סביו הוא הרב משה שטרנברג, ז"ל שכיהן כרבה הראשי של כפר פינס.

מאיגוד ישיבות ההסדר נמסר: אנו מבכים מרה את נפילתו של החייל: "סמל אביעד אלחנן וולנסקי הי"ד, לוחם שיריון בגדוד 77 עוצבת "סער מגולן" (7), תלמיד שיעור ד' בישיבת ההסדר איתמר, שנפל במלחמת מצווה. בשם ראשי ישיבות ההסדר וכלל הרבנים והתלמידים, אנו מחבקים את המשפחה, את רבני הישיבה, תלמידיה ובוגריה ומתפללים לניצחון מוחץ של חיילינו הגיבורים על אויבינו השפלים והאכזריים. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים".