סמ"ר אורי גרינברג ז"ל, לוחם סיירת גולני בן 21 מפתח תקווה, הובא למנוחות לאחר שנפל בקרב בדרום לבנון.

במהלך מסע ההלוויה, ספדה לו אחותו בדמעות וביטאה את גאוותה העמוקה באחיה הגדול. "אני יודעת מי אתה, לא היית צריך ליפול בשביל זה", אמרה האחות בבכי.

היא הוסיפה: "אני אוהבת אותך יותר ממה שהמילים האלה יוכלו להסביר. אתה לא נגמר פה לבד, אתה נגמר ביחד עם הלב שלי, אתה לוקח אותו ביחד איתך".

בסיום דבריה, בחרה האחות להודות על הזמן שזכתה לשהות במחיצתו וחתמה באמירת "מזמור לתודה".

היא ציינה: "אני רוצה לסיים בלהגיד תודה, תודה להשם יתברך על 19 שנים עם האח הכי טוב בעולם, החצי השני שלי". את דבריה חתמה בפסוק "ה' נתן, ה' לקח, יהי שם ה' מבורך".

אביו של אורי, ירון גרינברג, ספד לו אף הוא ותיאר אותו כבחור של נתינה ומצוינות שעשה הכול על הצד הטוב ביותר. האב פנה לקהל המלווים בבקשה אישית: "תעשו טוב לעילוי נשמתו. זו הדרך הכי נכונה לזכור את מי שהיה אורי".

האב שיתף בפרטים שעלו מתחקיר התקרית, לפיהם צוותו של אורי נתקל במארב של ארבעה מחבלי חיזבאללה בוואדי בעומק הכפר.

אורי, שהיה בחוד הכוח, נפגע במהלך חילופי האש שבהם נהרגו שני מחבלים. הוא פונה במסוק, אך בשעות לפנות בוקר נאלצו כוחות הרפואה לקבוע את מותו.