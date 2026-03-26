שורד השבי עמרי מירן התראיין הערב (חמישי) לתוכנית "עובדה" בקשת 12, והתייחס ליחסו למחלוקות בקרב בני משפחתו והציבור הישראלי בתקופת שביו.

מירן נשאל על הפער בין התמיכה ב"מטה המשפחות" לבין הפעילות ב"פורום תקווה", וקבע כי השילוב בין הדעות השונות הוא שהביא לשחרורו.

"בתחושה שלי, מה ששחרר אותנו מעל הכל זו הדמוקרטיה שלנו",אמר מירן בראיון, "במובן הזה שיש אצלנו הרבה קולות, וכולם נשמעים".

הוא הסביר כי ריבוי הקולות הנשמעים בישראל מנע מצב שבו חמאס יכול לנצל עמדה אחת בלבד: "אם היה רק קול אחד שמוביל שזה 'להחזיר את כולם עכשיו', אז זה היה משחק לידיים של החמאס ועדיין היינו שם".

מירן הוסיף כי גם לקול הקורא ללחימה עצימה ולהתיישבות היה תפקיד משמעותי במאזן מול האויב. "ואם הקול היחיד שהיה נשמע זה 'תיכנסו בהם ותשברו אותם ונתיישב בעזה', אז כנראה שהיו יורים בנו כבר. הייתה גם יראה מצד אחד, וגם תקווה מצד שני, אז זה קצת בלבל. כי לא שמעו קול אחד".

בתגובה לשאלת המראיין על הפילוג בעם, השיב מירן בדימוי מעולם הטבע: "זה כמו להגיד שהקשת מפולגת. היא לא - היא מורכבת מהרבה צבעים. והיא עומדת בפני עצמה, וזה הדבר הכי יפה בעולם".